歡慶母親節！新北貢寮鮑優惠團購　美味料理慰勞媽媽辛勞

▲新北貢寮鮑優惠團購「鮮凍九孔鮑跟滷九孔鮑」組合。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了讓大家一年四季都能品嘗到新北「貢寮鮑」（九孔鮑及黑盤鮑）這項東北角特產的極鮮海味，新北市政府漁業及漁港事業管理處和貢寮區漁會輔導養殖戶進行加工，並配合即將到來的母親節推出免運優惠活動，用富含優質蛋白質鮮甜可口的貢寮鮑料理好好犒賞辛勞的母親們。

新北市漁業處長張麗珍表示，養殖業者以天然海菜，零化學藥物添加，飼養在貢寮區東北角黑潮流域的純淨海水裡，讓新北市貢寮鮑肉質Q彈鮮甜，並由新北市政府於上市前進行抽驗把關，新北貢寮鮑是大家可以安心享用的在地極鮮海味，無論乾煎、煮粥、或是加入黃耆當歸等燉煮，是美味的養生聖品。

▲解凍後即可食用的「九孔滷鮑」料理。

貢寮區漁會特別在母親節檔期推出優惠方案，冷凍真空加工的鮮凍貢寮鮑（九孔鮑）2包（每包約300g），及貢寮鮑熟食加工品「九孔滷鮑」1包（每包約300g），解凍後即可食用，組合原價1500元，母親節特別優惠只要1100元（再享免運宅配到府），另外也推出貢寮鮑熟食加工品「珍饌滷鮑」（每包約600g），解凍後即可食用，原價1400元，特價1280元，即日起至5月12日中午前，凡訂購貢寮鮑組合均享免運費優惠。

漁業處長張麗珍表示，新北市東北角海域盛產貢寮鮑、白帶魚、透抽、小卷等美味海鮮，如今利用水產品冷凍保鮮技術，讓大家一年四季在家就能自己簡單烹調美味的貢寮鮑等海味料理，歡迎大家多多利用本次母親節檔期推出的優惠方案，宅配到府服務，好好的慰勞一下各位辛苦的媽媽們。訂購資訊請上「貢寮區漁會」或「貢寮鮑」查詢。

▲鮮凍貢寮鮑（九孔鮑）。