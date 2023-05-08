獨／詐團臥底貪警超闊綽！派出所尾牙也辦在萬豪　以為他是富家子

▲寧夏所前所長葉育忻涉黑被捕後遭移送士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大同警分局寧夏所前所長葉育忻，因勾結「台版柬埔寨」詐團首腦綽號「藍道」的杜承哲，暗中幫詐團調閱警界內部資料，且收受詐團餽贈約市值100萬元的泰達幣當酬勞。北市警局知情人士透露，葉員在大同分局任內精擅公關， 轄區內不論建商、富商或地方名人望族，三教九流都相當嫻熟，不僅介紹市警局、分局高層低價買房，也會在分局活動開會購買小點心餽贈同仁。

作風海派的葉育忻也不讓竹聯幫明仁會專美於前，知情人士透露，葉擔任所長期間，派出所尾牙也同樣辦在北市五星級萬豪酒店，並邀請建商、分局高層到場同樂，場面相當盛大。也讓同仁懷疑同樣當警察，為何葉所長手上經費如此充沛？

▲大同分局寧夏派出所所長葉育忻，涉嫌提供個資給詐團成員。（圖／翻攝畫面）

知情人士指出，葉育忻在大同分局任職期間表現相當亮眼，不僅寧夏所績效在分局名列前茅，要抓車手、毒品咖啡包和槍枝等。「要甚麼有甚麼」，另外也經常餽贈同仁紀念品、小點心。在與「藍道」勾結案件爆發前，葉在分局長官和同仁間評價很高，分局同事都知道葉員在分局公私事務上都能「使命必達」。

但也有同事對他不計較金錢、每天開銷甚大的行事風格感到懷疑，甚至有部分同事以為葉所長家境富裕，才可以這樣結識富商，公務聚會或私下聚餐都搶著買單，經濟能力驚人也讓同事瞠目結舌。

葉育忻在大同舉辦過最盛大的餐會，就是年度的寧夏所尾牙聚餐，他盛情邀約轄區內建商共襄盛舉，邀請所內同仁到北市五星級萬豪酒店舉辦餐會，並邀請分局長官列席指導。但葉員勇於任事捐輸，積極幫分局處理公私聚餐的背後，究竟額外的支出費用從何而來？仍待檢警後續調查。

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