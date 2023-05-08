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女碩生約％人夫教授！爽喊：被寵幸很幸福　一原因控性侵遭打臉

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲研究生小珍約已婚教授嘿咻，事後卻發文反咬遭性侵，教授不滿拿出2人對話自證，小珍涉犯妨害名譽遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

就讀台北某知名大學碩士研究所的女學生小珍（化名），用FB主動邀約校內一名已婚研究所教授上摩鐵嘿咻，還偷拍教授裸身躺床的畫面，事後因要求教授離婚陪她不成，竟上Dcard發文稱「已婚狼師誘騙我上床」、「被他傳染性病」，指涉遭教授性侵，教授看見發文後，提供證據反告小珍誹謗，法官審酌小珍自白犯行，已向教授道歉，處拘役45日，可易科罰金。

判決指出，小珍是某頂尖大學的碩士班研究生，2021年9月19日下午，她透過FB傳送交友邀請，與學校的研究所教授聊天，雙方約在同月23日共進晚餐，隨後直奔汽車旅館開房，一陣翻雲覆雨後，教授裸身躺在床上休息，小珍趁機拿手機偷拍下來。

發生關係後，小珍開始要求教授多陪伴她，甚至要求已婚的教授與妻子離婚，遭到教授拒絕，小珍不滿嘿咻後對方態度不如預期中熱情，心生恨意，同月28日上午，在Dcard平台上發文指摘該名教授，影射「X大狼師」、「利用我的疾病，誘騙我上床」、「他騙我單身，其實他已婚有2個小孩」、「我疑似被他傳染了性病」，還偽造不實的性侵驗傷單與刑事報案三聯單，同年11月14日，再度發文指控教授「把保險套拔掉、掰開我的腿馬上就要無套X我」。

教授得知貼文，提供與小珍的對話證據提告妨害名譽，訊息除了顯示小珍主動邀約、調情露骨的文字，也曾說「我是不介意你有女友」、「你也是專業約跑員嗎」、「你有固定伴侶，應該不缺穴X」、「可能有小孩就比較不熱衷房事了」、「等等我被師母殺掉」，可見小珍早知對方有配偶，對話中也沒談論到小珍的精神疾病，且小珍在性行為後，對教授說「可以被你寵幸，我就已經覺得很榮幸啦，心裡面覺得可以跟你交合很幸福」。

台北地院審理時，審酌小珍後來已坦承犯行，並向教授道歉，且她因精神疾病仍在定期就醫中，但先前就曾因與他人約砲後發生類似糾紛，被不起訴處分，偷拍部分處拘役25日；加重誹謗處拘役30日；應執行拘役45日，可易科罰金，全案可上訴。

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