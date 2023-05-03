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裝針孔拍小姨子玉體…10歲姪洗澡也入鏡！妻原諒色男仍遭判刑

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲色男想偷拍小姨子洗澡，也把10歲姪子裸體一起拍下，下場慘了。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／新北報導

新北市一名男子在家中浴室天花板偷裝針孔攝影機，想偷拍偶爾會來借住的小姨子洗澡，除了成功偷拍到小姨子外，同時也拍到10歲姪子洗澡的畫面，後來針孔被妻子與小姨子發現後氣憤提告，雖然2人之後撤告，但因未成年的姪子裸身也入鏡，法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判他有期徒刑3年7月。

判決指出，這名男子在位於新北的住家浴室天花板上，偷裝針孔攝影機想偷拍妻子的妹妹如廁或洗澡，2021年6、7月間，偶而會來借住的小姨子遭偷拍9次，10歲的姪子洗澡畫面也一起被拍了下來。

同年9月，妻子發現丈夫手機中有裸體照片，才發現丈夫在浴室內偷裝針孔偷拍，影片照片連結傳送至手機內，更氣的是，竟是自己的妹妹遭偷拍，告知妹妹後2人憤而提告。

檢警調查，男子偷錄的影像中還包含10歲的姪子沐浴過程，他表示並沒有想要偷拍姪子，後來因與妻子及小姨子和解，她們選擇撤告，但檢方仍因偷拍姪子部分，依違反兒童及少年性剝削防制條例將男子起訴。

法院審後，認為男子在自家浴室裝針孔，無視自己身為男童姨丈應有保護責任，還偷拍男童裸身，審酌已與男童以15萬和解，男童也表示原諒，依違反本人意願之方法使兒童被拍攝與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之影片，共2罪，應執行有期徒刑3年7月，全案可上訴。

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