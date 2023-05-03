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社會 社會焦點 保障人權

電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

記者陳凱力／新竹報導

知名電影監製藺奕的岳母，2021年8月22日清晨在新竹南寮遊客服務中心附近散步，突然受到6隻野狗攻擊，岳母因驚嚇跌倒當場顱內大量出血，送醫後不治身亡。事後，家人不滿新竹市府未妥善管理提告要求國家賠償，新竹地院審理後，認為市府有疏失應負賠償責任，判決市府應賠家屬269萬元。

▲▼新竹婦到南寮遊客中心晨運，遭野狗攻擊跌倒不治。（圖／翻攝當事人臉書）

▲藺奕岳母遭6野狗追逐倒地。（資料圖／藺奕提供）

2021年8月21日清晨，藺奕的王姓岳母前往南寮漁港旅遊服務中心散步時，遭6條流浪狗猛追，王婦情急之下踩到未設置警告標語，未來將成為戲水池的斜坡，導致重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，送醫不治。

當天是藺奕生日，他第一個行程卻是到南寮派出所筆錄、調事發錄影帶，並去現場還原案發經過。他說，丈母娘走了以後，才剛動完心臟支架手術的岳父相當自責當天沒有陪著妻子外出，情緒當場崩潰，在殯儀館料理後事時，還一度需要旁人攙扶。

藺奕在陳情書中質疑，南寮遊客服務中心並非荒野或海邊，該處的大緩坡設計，原來應該是兒童戲水區，但已經一年沒有蓄水，如果長期不使用，為何不設立警示隔離，或變更設計改為平坦人工步道？自2017年起該處多次傳出流浪狗追逐遊客導致咬傷事件，新竹市政府明顯有行政裁量怠惰之責，因此造成第一起市民因流浪動物攻擊直接致死社會案件。

另一方面，藺奕也向總統蔡英文、時任新竹市長林智堅喊話，「因為你們執政團隊長期行政裁量怠惰，造時我丈母娘受犬隻攻擊冤死，請給我岳父與我太太、給因為流浪動物管理不當導致層出不窮的受傷、死亡家屬，以及基於憲法保障應免於恐懼的社會大眾，一個公開的道歉！」同時，也提起國賠訴訟。

▲▼新竹婦到南寮遊客中心晨運，遭野狗攻擊跌倒不治。（圖／翻攝當事人臉書）

▲藺奕沉痛發文。（資料圖／翻攝自藺奕臉書）

家屬認為，市府長期未積極捕捉流浪犬，現場又未設置警告標語，打官司要求國家賠償675萬元；市府則強調，流浪犬會四處移動，而流浪狗之所以群聚，主要是民眾餵食，動保所曾派員前往現場訪查9次，不是沒看到狗，就是流浪狗警覺跑掉，強調市府並未怠忽職守。

但法官認定，事故發生前，已有民眾反映現場流浪犬群聚，而市府可以預見再不積極捕捉或處理該區流浪犬，日後恐造成人員傷亡，卻未進行積極的捕捉作為，認為市府要負國家賠償責任，判決市府要賠269萬元。

對於判決，市府也回應，自從事件發生以來，動物保護防疫所除加強轄區浪犬熱點的捕捉工作，同時增加人力強化寵物源頭登記管理、擴大與動保團體的合作，執行遊蕩犬精準捕捉及TNVR工作，嚴格取締及裁罰不當繁殖事件，以管控遊蕩犬族群數量及降低意外風險，市府也將在收到正式判決書後研議後續處理方式。

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