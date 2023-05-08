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5億蓋納骨塔驗收就漏水！竹市萬餘祖先恐遭殃　一下雨就濕搭搭

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）
 ▲新竹市長高虹安今日上午直播記者會，說明永恆之丘積水情形。（圖／新竹市府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

前新竹市府時期耗資5億490萬在大坪頂地區蓋了永恆之丘(納骨塔)，3月13日之後陸續完成土木建築工程驗收、機電驗收，以及缺失改善完成，原本預計本月10日土木、機電複驗，15日啟用，因此15、16日也開始開放民眾抽籤選位，沒想到市長高虹安今日開直播記者會，說明納骨塔遇下雨就會積水，將近6000塔位、4000祖先牌位（約37.62％）都在影響範圍。

高虹安說，永恆之丘共有4萬3769塔位，1萬0634神主牌位，工程於3月陸續完成第一階段驗收，預計5月15日啟用開放，只是4月19日的一場雨，竟發現這座半開放式的建築物根本無法遮風避雨，包含五樓、二樓與祭祀空間等區域，一下雨就積水，甚至塔位都會被打濕。

民政處處長顏翊琦說，永恆之丘目前已經動用預備金1730萬元進行改善，項目包含：2樓祖先牌位區增設鋁門窗、2樓人行動線增設遮雨屋簷、5樓增設百葉格柵、天井加蓋透明玻璃、改善效果未如預期，風雨問題並未徹底解決，受影響塔位約6000個、祖先牌位約4000個。

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

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▲▼前市府時代斥資5億多興建永恆之丘，現在發現納骨塔無法克服風雨問題。

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

顏翊琦說，經核實確認施工廠商按圖施工，本次與水問題並非施工瑕疵，而是設計上並未充分考量新竹地區風雨所導致，因此有關設計單位對於新竹風雨欠缺考量部分，因設計圖說已經於107年經市府核可，後續將會繼續釐清是否有疏失。

高虹安提到，永恆之丘遇雨淹水的情況其實在前市府時就已經動用1730萬預備金進行修補改善，當時的做法是將天井加蓋透明玻璃，就已經跟原先「地面、人間通到上面」的設計裡面有一點點不一樣，且這1730萬的改善就連4月份這一場不算大雨的雨勢都無法避免積水，嚴重影響民眾，因此此次才會透明如實將現況告知民眾。

高虹安說，超過5億這麼大一個費用的納骨塔為什麼最後還會有1萬個塔位遇到這種問題，其實還是回歸到當時的設計問題，當時設計圖說核定林智堅市長是休假狀態，由沈慧虹副市長代行。她也問前市府你核定的時候沒有發現到新竹風雨的狀況，5億多的工程預算最後做出來的納骨塔當然是一個很漂亮的設計，也是一個公共藝術，也得獎，可是實際上民眾實務使用的權益確實是有受損，因此必須向大家說明情形。

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼近6000塔位、4000祖先牌位都在受影響範圍，影響率達37.62％。

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼高市府表示，1730萬改善後依然無法克服下雨積水的問題，認為廠商按圖施工，問題出在設計上。

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

▲▼斥5億490萬竹市納骨塔才驗收就漏水　萬餘祖先遭殃：下雨就濕。（圖／新竹市府提供）

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