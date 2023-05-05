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快訊／曾完攀百岳！新竹縣長「5星秘書」爬飛鳳山突倒下　今晨不治

▲新竹縣府縣長秘書呂昀城。（圖／翻攝呂昀城臉書）

▲新竹縣府縣長秘書呂昀城（左）昨日在飛鳳山發生胸痛倒下，送醫後於今早宣告不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府縣長室秘書呂昀城，昨（4日）傍晚與友人前往芎林飛鳳山爬山，下山途中突然發生胸痛、冒冷汗，甚至一度失去生命跡象。同行友人透過119線上指導CPR緊急給予急救，呂在救護人員接手後、送醫途中恢復意識，甚至到院後也能自主呼吸，沒想到裝上葉克膜入住加護病房後仍宣告不治。

據縣府同仁表示，呂昀城秘書負責縣長行程業務，除了陪同縣長出席各項活動外，不論府內府外甚至工商界都對與他常有業務往來。

同仁形容呂昀城個性開朗、待人謙和，與其共事非常愉快，呂昀城雖為縣長秘書，但作風親民，待人親切，從不擺官架子，曾與其共事的同仁對他評價都很高，幾乎是5星好評。

昨日晚上竹縣府同仁聞訊後，有不少人主動幫他祈禱，希望呂昀城能渡過難關，今天一早噩耗傳來，大家簡直晴天霹靂，同仁都不願多談，只表示「大家心情都很不好，(辦公室)氣氛很哀悽、低氣壓」。

60歲的呂昀城體力非常好，活力不輸年輕人，不止能陪同縣長到處奔波出席各大活動，更能登百岳，熱愛登山，臉書不乏苗栗加里山、合歡山、玉山…等名岳攻頂照，本月26日呂昀城即將過61歲生日，沒想到人算不如天算，呂昀城最後在飛鳳山倒下，好友們萬分不捨，臉書湧入一片哀傷。

對於隨行秘書驟逝，新竹縣長楊文科上午也表達遺憾與不捨之意，他說呂秘書為人盡忠職守，戮力從公，一直到4日上午都還為了公務上的事與府方聯繫，可見其為人。楊文科形容呂昀城個性開朗、外向，不僅工作認真、勤跑基層，也人緣良好。如今乍聞憾事，縣府不少員工都同感意外與惋惜。

▲新竹縣府縣長秘書呂昀城。（圖／翻攝呂昀城臉書）

▲▼60歲的呂昀城熱愛登山，臉書中經常PO出他攻頂的照片。（圖／翻攝呂昀城臉書）

▲新竹縣府縣長秘書呂昀城。（圖／翻攝呂昀城臉書）

▲新竹縣府縣長秘書呂昀城。（圖／翻攝呂昀城臉書）

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