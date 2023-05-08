失聯移工見警落跑遭壓制　不忘誇「兩位警察姐姐」夠力

▲失聯越南籍鄧姓移工企圖逃跑，被支援警力壓制在地。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名越南籍鄧姓失聯移工在中壢火車站附近閒逛，見制服巡邏警竟心虛的轉身逃跑，為隨後趕到便裝的警務員張瑞芬、巡佐羅桂珠追上盤問，期間他趁隙逃跑，被支援警力合力壓制逮捕；鄧男竟表示。「要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。」全案訊後移請移民署桃園專勤隊辦理收容、遣返。

▲被逮鄧男還說，「要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。」（圖／中壢警分局提供）

昨日中壢分局執行「查緝失聯移工暨防制外籍移工假日酒後滋事」專案，針對中壢火車站周邊外籍移工經常聚集地區以徒步巡守方式加強勤務作為，共緝獲越南籍男性移工2名、印尼籍女性移工1名、菲律賓籍女性移工1名，共4名。

其中一名鄧姓(22歲)越南籍男子見制服巡邏警方立刻轉身躲避，被隨後趕上的防治組警務員張瑞芬、巡佐羅桂珠盤問時竟還想逃跑，馬上被支援警力壓制在地並上銬帶回。

鄧男於警詢時供稱，他是在3年前來台工作，聽聞台灣好賺錢，打定主意來台後就立刻離開原本申請的工廠，四處打零工，雖有於疫情間至移民署專勤隊投案，但因為疫情緣故，延後返回越南至今，被員警查獲時還說，要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。全案訊後，移請移民署桃園專勤隊辦理收容、遣返。