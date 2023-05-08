　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失聯移工見警落跑遭壓制　不忘誇「兩位警察姐姐」夠力

▲被逮鄧男還說「要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。」（圖／中壢警分局提供）

▲失聯越南籍鄧姓移工企圖逃跑，被支援警力壓制在地。（圖／中壢警分局提供）

 記者楊熾興／桃園報導

1名越南籍鄧姓失聯移工在中壢火車站附近閒逛，見制服巡邏警竟心虛的轉身逃跑，為隨後趕到便裝的警務員張瑞芬、巡佐羅桂珠追上盤問，期間他趁隙逃跑，被支援警力合力壓制逮捕；鄧男竟表示。「要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。」全案訊後移請移民署桃園專勤隊辦理收容、遣返。

▲失聯越南籍鄧姓移工企圖逃跑為隨後支援警力壓制在地。（圖／中壢警分局提供）

▲被逮鄧男還說，「要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。」（圖／中壢警分局提供）

昨日中壢分局執行「查緝失聯移工暨防制外籍移工假日酒後滋事」專案，針對中壢火車站周邊外籍移工經常聚集地區以徒步巡守方式加強勤務作為，共緝獲越南籍男性移工2名、印尼籍女性移工1名、菲律賓籍女性移工1名，共4名。

其中一名鄧姓(22歲)越南籍男子見制服巡邏警方立刻轉身躲避，被隨後趕上的防治組警務員張瑞芬、巡佐羅桂珠盤問時竟還想逃跑，馬上被支援警力壓制在地並上銬帶回。

鄧男於警詢時供稱，他是在3年前來台工作，聽聞台灣好賺錢，打定主意來台後就立刻離開原本申請的工廠，四處打零工，雖有於疫情間至移民署專勤隊投案，但因為疫情緣故，延後返回越南至今，被員警查獲時還說，要不是那兩位警察姐姐，你們才抓不到我。全案訊後，移請移民署桃園專勤隊辦理收容、遣返。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀
王思佳又爆香奈兒假包！　《女人我最大》緊急再發聲
心痛畫面曝！台南孕婦撞母女　3歲女癱倒血泊亡
歐陽妮妮曬愛馬仕包：好廢好喜歡！花250萬配貨有「馬的飼料桶
張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了
LIVE／游淑慧親曝　侯友宜協調港湖雙姝內幕
王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

失聯移工見警落跑遭壓制　不忘誇「兩位警察姐姐」夠力

淡水公車下坡煞不住撞轎車　前擋碎裂衝電桿…乘客斷牙滿口血

孕婦開車左轉猛撞！母女遭捲車底血流一地　3歲女童送醫搶救不治

周玉蔻批慈濟「中共自己人」　挨告加重誹謗結果出爐

珍貴！這張1941年畢業證書主人翁家人在哪　蘇澳鎮公所找到了

0.61等於喝200c.c.威士忌　設計總監酒駕恐「判斷錯誤」釀慘劇

花蓮岸際飄浮屍！借漁民膠筏撈起　女穿「米老鼠上衣」身分待查

刺青父連甩5月兒巴掌是累犯！母帶2孩離家報平安　還有2個留家中

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

心痛搶救畫面曝！台南母女遭撞　媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

失聯移工見警落跑遭壓制　不忘誇「兩位警察姐姐」夠力

淡水公車下坡煞不住撞轎車　前擋碎裂衝電桿…乘客斷牙滿口血

孕婦開車左轉猛撞！母女遭捲車底血流一地　3歲女童送醫搶救不治

周玉蔻批慈濟「中共自己人」　挨告加重誹謗結果出爐

珍貴！這張1941年畢業證書主人翁家人在哪　蘇澳鎮公所找到了

0.61等於喝200c.c.威士忌　設計總監酒駕恐「判斷錯誤」釀慘劇

花蓮岸際飄浮屍！借漁民膠筏撈起　女穿「米老鼠上衣」身分待查

刺青父連甩5月兒巴掌是累犯！母帶2孩離家報平安　還有2個留家中

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

格斯科技耕耘電池芯技術有成　12日將以每股30元登錄興櫃

真香！大谷翔平3分砲「原味」實戰球衣拍賣　386萬天價售出

台積電漲4元收504　台股漲73點至15699

陸BL劇《上癮》下架7年泰國宣布翻拍！　「沒人看過大結局」劇組放話了

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女人我最大》節目緊急再發聲

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

他貧血又暴躁！竟是每天「1壞習慣」惹禍　醫搖頭：對全身都有害

國民黨轟民進黨仇恨中國　「求戰、暴力」陰影危害區域和平

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」

台中特斯拉自撞2死　相驗結果曝

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

南投男「雙掌遭砍斷」丟包急診！7嫌裁定羈押

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

開特斯拉酒駕雙亡！2死者家屬悲痛認屍

快訊／國1「3車追撞」　回堵5公里

即／台南孕婦開車左轉撞2路人！1人卡車底急送醫

更多熱門

相關新聞

反對民眾黨團拋「行政豁免」失聯移工　溫玉霞：不應容忍非法行為

反對民眾黨團拋「行政豁免」失聯移工　溫玉霞：不應容忍非法行為

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，指台灣有高達8.3萬名失聯移工，呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過《就業服務法》修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工導向合法的勞動力市場。對此，國民黨立委溫玉霞說，此舉不僅罔顧我國法律的尊嚴、欠缺實際通盤考量，且助長非法及逾期停居留外籍人士在台，因此她要表達反對意見。

逃逸移工遇盤查裸上身脫逃！熱心路人助警壓制

逃逸移工遇盤查裸上身脫逃！熱心路人助警壓制

總統盃金牌拳手淪討債打手　昔陽光自拍照曝

總統盃金牌拳手淪討債打手　昔陽光自拍照曝

失聯移工詐欺被通緝還吸毒　因違停露餡

失聯移工詐欺被通緝還吸毒　因違停露餡

羅東火鍋店養蚊2年　突來財神爺3.4億買下

羅東火鍋店養蚊2年　突來財神爺3.4億買下

關鍵字：

火車站失聯移工喬裝逮捕

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面