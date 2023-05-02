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總統盃金牌拳擊手淪打手！國手選拔被淘汰變殘暴　昔陽光自拍照曝

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蕭男原是拳擊手，後來誤入歧途淪為討債集團打手，日前遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣蕭姓男子原是拳擊選手，曾代表學校參加全運會等賽事，還在總統盃拳擊錦標賽勇奪金牌，被相中參加國手選拔，但遭到淘汰，幾經流浪之後，因體型壯碩、加上「敢拚敢打」的特質被討債集團吸收，蕭男常在討債過程中，拿高爾夫球桿對債務人施暴。從形象陽光的金牌選手，淪為不法集團的打手，蕭男日前遭到台中警方逮捕，令人不勝唏噓。

現年27歲的蕭男，約10年前多次代表學校參加拳擊賽事，他曾在臉書PO出在高雄高雄國家運動選手訓練中心的打卡，並貼出自拍照，認真帥氣的模樣讓許多親友留言替他加油打氣，其中也有蕭男的老師出面留言，盼蕭男到了異地要學習新的訊息跟觀念，蕭男則回覆「老師謝謝你的用心～我會加油的」，相當有上進心。

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲▼蕭男向師長表示，他會加油。（圖／截取自臉書）

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

取得總統盃拳擊錦標賽金牌後，蕭男一度被相中參加國手選拔，未料遭到淘汰，此後他開始在鄉下流浪，曾參與過宮廟八家將，後因是練家子、身材壯碩，被友人介紹加入討債集團，又因敢於表現、肯拚肯衝，被集團多次派去向債務人討債，還多次拿高爾夫球桿對債務人施暴，常令債務人心生畏懼。

台中市刑大與第六警分局接獲報案，循線查出該討債集團幕後主嫌為1名林姓男子，林男在台中經營「債務協商管理公司」，表面上雖是受債權人委託合法討債，但林常巧立名目，莫名增生不當債務，率領旗下成員恐嚇、討債，脅迫被害人還錢，連2萬元債務就動手毆打，還多次到被害人住處騷擾，並張貼「欠債不還」字條、或以自小客車擋住出入，致被害人心生畏懼並遭受街坊鄰居議論，行徑甚為囂張。

警方蒐證多日，日前前往該公司逮捕林男等6人到案，查扣毒品咖啡包35包（毛重172.5公克）、犯案用塑膠棒1支、高爾夫球桿4支及被害人本票、收據等，訊問後依妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦並起訴。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方逮捕該討債集團林姓主嫌等6人。（圖／民眾提供）

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