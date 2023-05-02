失聯移工詐欺被通緝還吸毒　坐違停休旅車內聊天被揪出

▲警方發現頭戴黃色工地安全帽的移工神情有異，立即前盤查。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍24歲阮姓男子1日與同事在開啟的後車廂休息聊天，但因其所乘坐的車輛違停路邊，巡邏員警見狀上前勸導盤查，阮男卻因心虛不願配合，被警方帶回查驗身分，最後查出阮男為失聯移工和詐欺通緝犯，且身上還有一包安非他命殘渣袋，警詢後依詐欺通緝、毒品罪送辦，並移請桃園市專勤隊收容。

▲▼經查為失聯移工且為詐欺通緝犯，更在身上搜出安非他命殘渣袋。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，埔心派出所員警於1日上午7時許，巡邏行經桃園市大園區埔心街一間超市前，看見一輛休旅車占用車道違規停車，且後車門敞開2名乘客坐於後車廂位置，員警見狀上前勸導並進行盤查。

正當員警逐一查驗乘客身分時，坐在後車廂的1名頭戴黃色工地安全帽移工，卻神情異狀的突然起身穿鞋想離開現場，員警發現後立即趨前予以盤查，但男子卻不願告知身分，並稱證件照片存在手機裡，不斷翻找試圖拖延時間。員警察覺有異，欲帶男子至專勤隊按捺指紋，男子見法網難逃於是向警方坦承身分。

經警方查詢後，得知阮男不僅是失聯移工，還因涉及詐欺案件遭到臺中地檢署通緝，員警隨即對男子實施附帶搜索，在其身上查獲一包安非他命殘渣袋，全案依法送辦並移請桃園市專勤隊收容。