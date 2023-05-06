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反對民眾黨團拋「行政豁免」失聯移工　溫玉霞：不應容忍非法行為

▲立委溫玉霞。（資料照／記者李毓康攝）

▲立委溫玉霞。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，指台灣有高達8.3萬名失聯移工，呼籲政府善用「行政豁免」及「合法轉換」概念，透過《就業服務法》修法，加入豁免條款做為誘因，將失聯移工導向合法的勞動力市場。對此，國民黨立委溫玉霞說，此舉不僅罔顧我國法律的尊嚴、欠缺實際通盤考量，且助長非法及逾期停居留外籍人士在台，因此她要表達反對意見。

溫玉霞指出，逃逸移工就地合法，實違反台灣的法律和道德準則，我國的法律是為了保護公民的權益和維護社會秩序所制定的，而逃逸移工是投機與非法的行為，對於這樣的錯誤，不應容忍與接受，更不應該沒有緣由及依據予以「特赦」。

溫玉霞也指，逃逸移工就地合法的做法，將給社會帶來嚴重的後果，若將逃逸合法化只是基於合法化逃逸移工的目的，而不注重他們是否有合法的工作和居留權，那麼將帶來一連串經濟、社會、文化和安全等問題，對國家及社會都將造成極大的衝擊。

溫玉霞表示，目前台灣超過8萬名逃逸移工，近四成以上大多從弱勢失能家庭中逃逸，再於社會各處領取不法薪資滯留台灣，不僅沒有依法繳稅，甚至透過地下匯兌將打黑工的薪資匯出，如果將這些失聯移工「就地合法」，勢必導致移工市場更加複雜，進而影響到台灣雇主的權益，此舉將對逃逸移工問題帶來錯誤的解決方式，也違反國際對合法移工的保護規範。

溫玉霞說，她期許與相關部門討論，嚴格執行現有法律和政策，保護公民的權益和維護的社會秩序，盡速協調尋找更符合國情與法律的解決方案。尤其，勞動部應認真檢討其七零八落的移工政策，例如幾年前宣稱要增加移工來源國，避免受限於既有勞動力輸出國的因素而影響台灣的勞動力引進。

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