高雄大雨急又快！騎士路邊穿雨衣…「只下5分鐘」後繼無力剩細雨

▲高雄今天近中午時出現雨勢，但鳳山大雨僅維持約5分鐘。（圖／記者吳世龍攝）

文／中央社

中央氣象局今天發布大雨特報，苗栗至彰化、嘉義、台南等多縣市易有短延時強降雨；高雄今天近中午時也出現雨勢，鳳山出現大雨，但大雨僅持續約5分鐘，後繼無力變成綿綿細雨。

受鋒面影響，台灣今天不少縣市降雨，高雄市山區從今天凌晨開始陸續出現雨勢，高雄氣象站主任陳文信告訴中央社記者，山區降雨狀況不錯，從清晨至上午都有降雨；但目前高雄整體雨量不算多，「主要是鋒面前緣靠近高雄，希望鋒面能再往南移一些」。

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高雄終於盼來降雨，民眾陳小姐表示，那瑪夏從清晨就出現大雨，「渴了好久的樹木終於有水喝了！」目前那瑪夏仍持續降雨。

住在鳳山的林先生則說，將近中午時，鳳山下起大雨，路面全濕，雨來得又急又快，不少機車騎士都停在路邊穿雨衣，但大雨只有5分鐘左右，後繼無力只剩下細雨。

陳文信說，近中午時高雄有小對流胞，所以不少區域會有短延時強降雨，雨勢持續不久，但通常伴隨著風，行車視線不佳，民眾外出要多加留意。

不少高雄網友在氣象相關臉書（Facebook）粉絲團「祈雨」，有網友說，「高雄終於要下雨了！拜託下在集水區，不要再缺水了！」也有網友指出，台南下大雨了，「鋒面再往南一點啊，高雄也要雨」。