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雨神往南「有一大坨」將襲台！雨彈炸4縣市　彭啟明：這波最後機會

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今（7日）鋒面影響，各地普遍有降雨情形出現。天氣風險公司提醒，降雨將逐漸往南擴展，中部地區仍然有較大雨勢或雷雨的機會。氣象專家彭啟明則指出，期待西南邊這一大坨水氣再過來，雖然可能會減弱很多，「但這是這波僅有的最後機會」，希望能為南部多帶來一點雨水。

「觀氣象看天氣」臉書7日晚間表示，目前正有一波較強對流移到中部，彰化、台中、南投將陸續降雨，而在海峽南部也有一波對流往南部移動，由於鋒面還在台灣上空大氣仍不穩定，因此這波在移動的過程有機會維持強度，預計約9點前後就會移進陸地，高雄、台南、屏東、嘉義會有一波雨勢。

中央氣象局預估，明（8日）鋒面雖逐漸通過並且遠離，但各地仍有降雨情形出現，清晨中南部及東南部仍要留意有局部大雨發生的機率，預計下半天起水氣減少，各地降雨情形將會逐漸減緩。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局，下同）

溫度方面，由於東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，其他地區因為雲多下雨也會稍微轉涼，北台灣高溫只有20到22度，中部及花東24、25度，南部仍有28到30度，而入夜後北台灣低溫18、19度，其他地區20、21度，提醒大家留意溫度上的變化。

氣象局表示，周二（9日）至周三（10日）清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北方乾空氣南下，降雨減少，各地為多雲到晴，僅花東地區及南部山區有零星短暫陣雨；另外，周二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請特別注意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

到了周三（10日）白天起至周五（12日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後各地山區有零星短暫陣雨；周六、周日（13日、14日）預計有鋒面接近，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

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