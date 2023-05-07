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送月老結緣手鍊！桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

▲桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

▲桃園景福宮供奉的月老神君於霞海城隍廟分靈而來。（資料照／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市站前商圈文化觀光發展協會、統領廣場和桃園景福宮攜手合作，共同舉辦一場以愛情為主題的活動「邂逅站前-時空月老事務所」，於8日至20日在統領廣場及桃園景福宮舉行；520當天景福宮月老將會蒞臨統領廣場，當日參與活動、玩遊戲還能再加碼兌換摸彩券及「月老結緣手鍊」！

▲桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

統領廣場表示，此次活動以月老事務所的形象呈現，結合桃園市知名的古蹟景福宮的月老神君，希望能透過一封信和一台留聲機，帶領大家回顧生命中失落的美好，一起聆聽桃園的歷史經歷和故事，並重新認識愛情。

活動期間還設有兩項小活動。第一項為集章抽獎，只要在指定打卡點集滿章即可兌換摸彩券，或者在任一店家消費滿額也可獲得摸彩券，消費越多中獎機會越大！第二項是時空月老事務所，民眾可以在打卡牆上寫下自己的心願信件，投入裝置藝術中，最後在5月20日會將所有信件送到景福宮進行祈福儀式與摸彩活動。

此次活動豐富的摸彩獎品非常吸引人，包括電視、藍芽耳機和拍立得等等。歡迎大家踴躍參加，一同邂逅時空月老事務所。「邂逅站前-時空月老事務所」展期：5月08日至5月20日。展覽期間於統領廣場3樓會員中心即可索取集章卡與摸彩券。

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