千里緣份北京相遇！　台灣郎與山東姑娘「因為愛情」情定一生

▲ 林錦葳夫妻在北京結緣，至今結婚11年。（圖／以下京彩台灣提供）

記者任以芳／綜合報導

兩岸開放交流後，雙邊婚姻走過30多個年頭，串起不同難得情緣。天今天要介紹的「首都最美家庭」，故事主角是2008年來自台灣的林錦威，當年到北京大學讀書，與同班同學張舒結下了一生的緣份，兩人相遇相習到相守，15年後擁有一雙兒女的林錦葳夫妻倍感珍惜，希望今後能過好每一天，「希望兩岸可以多一些交流，回到我們剛結婚那會兒的大交流時代。」

《京彩台灣》報導指出，2008年，來自台北，還在澳洲上學的林錦葳，聽到北京奧運會主題曲《北京歡迎你》，決定申請北京大學碩士研究生學位。林錦葳出生和成長在台灣，2008年之前從未到過大陸，卻因一首歌與大陸結緣。他說，「其實當時在澳洲已經考上研究生，但還是投北大，想來北京看一看。」

2008年底，收到北京大學通知，林錦葳第一次來到北京，當時在新生見面會上，遇見同班同學張舒，兩人從未想過將結下了一生的緣份。

▲ 林錦葳夫妻在北大相遇，15年後擁有一雙兒女。

那時全班一共79名同學，張舒學習成績很好，林錦葳經常請教她問題，雙方逐步萌生好感。對於張舒而言多少跟台灣同胞感覺遙遠，但她很早就注意到開朗外向的林錦威，「他跟我們很多大陸同學都很熟，在我們班屬於交際範圍很廣、也願意多交朋友的人，後來我們還一起去畢業旅行。」

談到緣份，林錦葳覺得很奇妙。「她來自山東濟南，我來自台灣台北，但我們都是被北京吸引過來。」他感慨，雖然兩人出生成長在不同的地方，而且自己研究生之前從未來過大陸，兩人也從未有過任何交集，但跟太太從小到大聽的歌都是一樣的，周傑倫、五月天、張惠妹、陳奕迅，兩人都是一起聽著這些歌手的歌長大。

他說，「即使是兩個之前從來沒在同一生活軌跡上的兩個人，也仍然會有很多共同的回憶、共同的語言和文化，這讓我覺得很奇妙。」林錦葳憶起當年電影《將愛情進行到底》很火的時候，王菲和陳奕迅演唱的主題曲《因為愛情》也紅遍大街小巷。這首歌兩人都很喜歡，後來也成了他們的定情歌。

▲ 林錦葳夫妻在台北101大樓前拍婚紗照。

林錦葳笑著回憶自己沒有「被兵變」，與妻子同窗兩年，兩人真正交往是畢業前夕。北大畢業後，自己回台灣服兵役，兩年的時間不算短，加上部隊聯繫不方便，只能等到放假才能探親，兩人聚少離多，對雙方都是一種考驗。

服完兵役，林錦葳回到北京，兩個人領證結婚。如今已經結婚11個年頭的林錦葳夫婦，再回頭看看當時的兩年時間，似乎又不是很長，但當時雙方重信守諾的行動又非常難能可貴，並且最後選擇相遇的城市-北京，作為定居的地方。

林錦葳後來也極力說服妹妹到北京讀書，攻讀研究生。「台灣民眾在購房等方面與大陸同胞享受同等待遇，孩子也可就近在家門口入學。」林錦葳說，近年來大陸出臺「31條措施」「26條措施」等，切實解決登陸台胞安居樂業的問題，無論是北上廣，還是成都、杭州等各個城市，都能看到很多台灣老鄉在大陸安居樂業。

談到兩岸在文化表達、生活習慣等差異？對於林錦葳，原來方言存在於想象中、教科書中，到了大陸變成每天生活的一部分，張舒成為他最佳的「翻譯官」。

如今長期定居北京的林錦葳，早適應北方的生活。「以前我在台北是不會包水餃的，但是我太太的老家山東，餃子是主食。但在台灣，餃子卻不是必備的主食，更多的是油飯和米線之類。」長時間下來，林錦葳已經成為了地道的山東女婿，包餃子、和麵團樣樣拿手。

▲林錦葳苗栗老家全家福合照。

「我先生桿皮，我媽包餃子，兩個人邊包邊聊家常。」在張舒看來，幸福就是跟愛的人在一起吃很多很多頓飯。疫情之前，常跟丈夫回台灣苗栗老家，那邊的生活氣息就跟自己在濟南的老家非常相近。「大年初二，跟著婆婆回她的苗栗娘家過年，感受台灣鄉下的風土人情，是我每次回台最期待的事情。」

對於新的一年有什麽期待？林錦葳夫婦用了一個詞語概括，「那就是『珍惜』。我們2012年結婚，當時兩岸整體往來非常熱絡，回家也很方便。2020年的春節我們在台灣過的，從那以後三年都沒有回過家，女兒快1歲了，爺爺奶奶也都還沒見過。現在疫情終於穩定了，兩岸的交流形勢整體向好，我們倍感珍惜。」

如今，林錦葳夫婦有一雙兒女，都在北京讀書，兩個孩子的小名，一個叫夢夢，一個叫圓圓，寄寓了全家人美好的願望。林錦葳夫妻也期待，「今後希望能過好每一天，希望兩岸可以多一些交流，回到我們剛結婚那會兒的大交流時代。」