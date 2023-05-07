巴拉圭衛福部長5／7首度訪台　曾4度挺台入WHO

▲外交部。（資料照／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統選舉甫落幕，外交部7日說明，巴拉圭衛福部長波爾巴（Julio Borba）夫婦偕該部國際關係司司長伊菈素絲塔（Cecilia Irazusta）一行3人應邀於5月7日至11日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

總統蔡英文本周已與巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña）進行電話會談，貝尼亞強調將繼續強化兩國「具有歷史意義的關係」，並期待未來幾年就兩國互利的合作項目一起打拚；外交部長吳釗燮昨參加「2023歐洲節」活動時也說，希望能安排貝尼亞來台灣看看，「而且是在他就職之前就來」。

針對波爾巴部長首度訪台一事，外交部說明，訪團在台期間將拜會衛福部、中央健康保險署及財團法人國際合作發展基金會，並接受外交部次長俞大㵢款宴，另將視察巴拉圭駐台大使館，參訪國泰綜合醫院、台大癌醫中心分院、台北101大樓、國立故宮博物院及台北孔廟等經文設施。

外交部表示，波爾巴部長為心臟外科醫師出身，具備中央及地方衛生單位完整行政資歷，於2021年3月COVID-19疫情嚴峻之際，臨危受命接任衛福部長並成功管控疫情。波爾巴部長任內曾4度於「世界衛生組織（WHO）」相關會議為我執言，堅定支持台灣國際參與，堅信我國能對國際公衛議題及全球人民健康福祉作出貢獻。

外交部說明，台灣與巴拉圭建交近66年，兩國在公共衛生領域攜手執行「衛福部醫療照護品質提升計畫」，並將「醫療資訊系統」（Health Information System）導入巴國191間公立醫療機構，大幅提升巴國醫療品質與看診效率，深獲巴國人民肯定。波爾巴部長此行訪台將進一步加強兩國醫衛合作與交流，並深入瞭解我國政經發展及醫衛成就。我國將與巴國繼續合作，追求兩國人民的健康與福祉，並於國際社會共同努力，並肩打造更美好的未來。