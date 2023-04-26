新化老街科技執法斷生路！「無差別開罰」害變空城　在地人怒了

▲台南市議員余柷青邀請相關單位，會勘新化老街研議「科技執法」修正取締作法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化老街3月15日起正式啟動「科技執法」以來，老街店家紛紛接獲紅單，有的是店家客人或送貨人員的車，可說是「無差別開單」，店家接到送貨廠商通知，因來送貨會被開紅單，所以婉拒供貨而嚴重影響店家生計，26日余柷青議員邀請相關單位會勘研議修正取締作法。

台南新化老街因觀光人潮多且路幅小，常有民眾反映新化老街近中山路與中正路的兩側違規停車，以致行人危險與車輛爭道併行，險象環生，造成不少交通事故，為維護停車秩序及用路人安全，自20221年11月1日起至2023年3月4日為宣導期，2023年3月15日起正式執法。

26日由余柷青議員邀請道路主管機關交通局、公路局、區公所、交通警察大隊、新化分局、里長等單位人員與會，會勘協議如何兼顧科技執法與新化老街商家生計。

自科技執法開始部分老街店家不少人接獲紅單，有店家的客人及送貨人員的車，抱怨幾乎可說是「無差別開單」，店家陸續接到送貨廠商通知，由於來送貨會接到紅單，所以婉拒供貨，嚴重影響生計，經地方里長、議員、商家、相關主管機關25日會勘並提出相關意見。

新化分局分局長王智民強調，警察機關基於維護交通安全之考量，減少交通事故發生，稽查取締旨在維護道路交通安全與秩序，並非以告發交通違規為最終目的；此外，常有民眾反映新化老街違停嚴重，員警獲報後前往取締，對於輕微違規部分，會以勸導代替舉發，兼顧民眾感受。而老街商家、卸貨車輛如針對此次科技執法開立的違規告發單，如欲依法提出申訴者，請洽新化分局交通組或就近洽各分駐、派出所諮詢。並呼籲民眾共同遵守交通規則，維護大眾安全。