美國「國會暴動男」對警噴胡椒劑　遭判14年至今最重

▲美國會大廈2021年1月6日發生暴動。(圖/路透)



中央社

美國賓州一名男子因2021年1月6日在美國國會大廈外對員警噴胡椒噴霧,今天依傷害重罪等罪名被判處14年徒刑。這是目前為止美國國會大廈暴動案被定罪者當中判處刑期最長案例。

路透社報導,49歲的史瓦茲(Peter J. Schwartz)去年12月在聯邦法院的審判中被判有罪。呈堂證據顯示,當天在美國國會大廈西側低階露臺上襲擊員警的群眾當中,史瓦茲處於先鋒位置;他之後還吹噓自己「扔出第一把椅子」而「開啟暴動」。

檢方表示,史瓦茲其後奪走了一個裝滿胡椒噴罐的警察裝備袋,並將噴罐分發給其他人,包括他的妻子,以便他們用來對付警察。

根據檢方說法,史瓦茲在那之後開始追趕任何他能找到正在撤退的警察,並朝他們噴胡椒劑。他當時手上還揮舞一根木棍,在人群中狂奔穿越進入國會大廈西側露臺隧道。

▲美國會大廈2021年1月6日發生暴動。(圖/路透)



從事焊工的史瓦茲今年2月初在家鄉賓州的尤寧敦(Uniontown)被捕。他與另2位被告布朗(Jeffrey Scott Brown)和馬利(Markus Maly)成為因國會暴動案用胡椒噴霧襲擊員警而首批被判有罪的3人。

來自加州聖安娜(Santa Ana)的布朗今年4月被判處4年半徒刑,而來自維吉尼亞州芬卡斯爾(Fincastle)的馬利則正在等待判刑。史瓦茲的妻子史托林茲(Shelly Stallings)也在今年4月被判處2年徒刑。

史瓦茲被認定犯有4項持危險武器傷害罪和其他6項罪名,包括妨礙公務、持危險武器進入管制建物,以及在管制建物內進行肢體暴力行為等。

史瓦茲被判處的170個月刑期,超越了與美國國會暴動案相關先前判處的最長刑期,前紐約市警察韋布斯特(Thomas Webster)因當天襲擊一名華盛頓警察而被判10年徒刑。

Peter J. Schwartz, Jeffrey Scott Brown and Markus Maly are the first Jan. 6 defendants convicted of spraying bear spray at police officers. Sentencing is expected early next year. #LockThemAllUp pic.twitter.com/4UzXvJtPP8