　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「國會暴動男」對警噴胡椒劑　遭判14年至今最重

▲▼美國會大廈2021年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會。（圖／路透）

▲美國會大廈2021年1月6日發生暴動。（圖／路透）

中央社

美國賓州一名男子因2021年1月6日在美國國會大廈外對員警噴胡椒噴霧，今天依傷害重罪等罪名被判處14年徒刑。這是目前為止美國國會大廈暴動案被定罪者當中判處刑期最長案例。

路透社報導，49歲的史瓦茲（Peter J. Schwartz）去年12月在聯邦法院的審判中被判有罪。呈堂證據顯示，當天在美國國會大廈西側低階露臺上襲擊員警的群眾當中，史瓦茲處於先鋒位置；他之後還吹噓自己「扔出第一把椅子」而「開啟暴動」。

檢方表示，史瓦茲其後奪走了一個裝滿胡椒噴罐的警察裝備袋，並將噴罐分發給其他人，包括他的妻子，以便他們用來對付警察。

根據檢方說法，史瓦茲在那之後開始追趕任何他能找到正在撤退的警察，並朝他們噴胡椒劑。他當時手上還揮舞一根木棍，在人群中狂奔穿越進入國會大廈西側露臺隧道。

▲▼美國會大廈2021年1月6日發生暴動，眾議院特別委員會9日舉行公聽會。（圖／路透）

▲美國會大廈2021年1月6日發生暴動。（圖／路透）

從事焊工的史瓦茲今年2月初在家鄉賓州的尤寧敦（Uniontown）被捕。他與另2位被告布朗（Jeffrey Scott Brown）和馬利（Markus Maly）成為因國會暴動案用胡椒噴霧襲擊員警而首批被判有罪的3人。

來自加州聖安娜（Santa Ana）的布朗今年4月被判處4年半徒刑，而來自維吉尼亞州芬卡斯爾（Fincastle）的馬利則正在等待判刑。史瓦茲的妻子史托林茲（Shelly Stallings）也在今年4月被判處2年徒刑。

史瓦茲被認定犯有4項持危險武器傷害罪和其他6項罪名，包括妨礙公務、持危險武器進入管制建物，以及在管制建物內進行肢體暴力行為等。

史瓦茲被判處的170個月刑期，超越了與美國國會暴動案相關先前判處的最長刑期，前紐約市警察韋布斯特（Thomas Webster）因當天襲擊一名華盛頓警察而被判10年徒刑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／澳交換生誤食老鼠藥回國治療　「虛弱躺病床」說話了
飯店吹風機一開竄出「7公分火舌」！妹子目睹嚇傻
「1生活習慣」超傷身　醫示警：比吸菸更嚴重
快訊／救護車「無載人」闖紅燈　撞直行汽車輪胎噴飛
鋒面雨帶來了！中部以北入夜「陸續炸雨彈」
男友口味太重！她被逼「穿黑絲襪激戰3年」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／澳交換生誤食老鼠藥回國治療　「虛弱躺病床」說話了

美國「國會暴動男」對警噴胡椒劑　遭判14年至今最重

快訊／英王查爾斯「正式加冕」　全英13地與軍艦鳴放禮炮

哈利王子現身英王加冕典禮　坐「第三排」滿臉笑容觀禮

快訊／查爾斯三世「加冕典禮」正式登場　身穿皇家國袍踏入西敏寺

上千少女逃出北韓　反被賣到中國淪性奴！脫北新娘價碼曝光

快訊／查爾斯三世現身了！　坐上鑽禧馬車出發西敏寺

英王加冕儀式倒數！首批賓客進入西敏寺　凱蒂佩芮也來了

LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　國王遊行出發

倫敦地鐵爆火警！乘客歇斯底里陷恐慌　破窗逃命畫面曝光

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

蕾菈女兒沒改口叫湯宇「爸爸」　她霸回：不需要啊...育兒觀被讚爆

阿KEN張立東掉水裡要救誰　李多慧評分兩男...講不出話XD

快訊／澳交換生誤食老鼠藥回國治療　「虛弱躺病床」說話了

美國「國會暴動男」對警噴胡椒劑　遭判14年至今最重

快訊／英王查爾斯「正式加冕」　全英13地與軍艦鳴放禮炮

哈利王子現身英王加冕典禮　坐「第三排」滿臉笑容觀禮

快訊／查爾斯三世「加冕典禮」正式登場　身穿皇家國袍踏入西敏寺

上千少女逃出北韓　反被賣到中國淪性奴！脫北新娘價碼曝光

快訊／查爾斯三世現身了！　坐上鑽禧馬車出發西敏寺

英王加冕儀式倒數！首批賓客進入西敏寺　凱蒂佩芮也來了

LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　國王遊行出發

倫敦地鐵爆火警！乘客歇斯底里陷恐慌　破窗逃命畫面曝光

唐嘉鴻傷後全大運復出　喊話拚到2032年

凱蒂佩芮在英王加冕典禮迷路！　入場「找不到座位」徬徨過程全被錄

「福特Mach-E」野馬電動休旅降價了！美規新年式動力續航更出色

快訊／澳交換生誤食老鼠藥回國治療　「虛弱躺病床」說話了

中藥也要「潮」　順天堂在地種「原物料」降低碳足跡58%

蕭秉治豁出去了！　演唱會上超大膽「當眾打女舞者屁屁」

「1生活習慣」超傷身…比吸菸更嚴重　醫示警：無法抵銷危害

女團成員應徵《浪姐4》連2年落選！長文認「做夢哭醒」　網驚：不合理

狂諷松湖變電所！徐巧芯傻眼解釋：不是把電變出來耶

茶園生態用演的！新北茶博館推首創茶影戲　大玩跨界創意

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

國際熱門新聞

即／日本北陸規模6.3地震！　金澤劇烈搖晃

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

2雄獅狂奔「頭錘小客車」車子瞬間撞凹

16歲天才被185間大學錄取　最終志願出爐

連續狂咳2個月　檢查發現體內全是寄生蟲卵

繩子突斷掉！男高空墜落恐怖畫面曝光

乘客來不及！地勤幫扛行李狂奔1km畫面曝

上千少女傻傻脫北　卻被賣到中國當性奴

澳交換生父母：感謝台灣醫療團隊

鸚鵡狂噴鹹濕對話　人妻一聽綠炸

女學生被綁9年　遭恐怖組織強逼嫁3男！

女存錢買房　牆壁爬出10多條巨蛇崩潰

美軍F-16戰機墜毀南韓「陷火海」！恐怖畫面曝

女隨手買彩券刮中1億元　街友變億萬富翁

更多熱門

相關新聞

他睡覺被偷吸腳趾　竟是飯店男員工

他睡覺被偷吸腳趾　竟是飯店男員工

美國田納西州發生駭人事件，一名男性旅客下榻飯店，半夜卻突然從睡夢中醒來，並且感覺怪怪的，定睛一看才驚覺腳趾正被陌生人拚命吸吮。更誇張的是，嫌犯竟是52歲飯店夜班經理尼爾（David Neal），此人5日在家中被捕。

16歲天才被185間大學錄取　最終志願出爐

16歲天才被185間大學錄取　最終志願出爐

柯林頓早知普丁遲早入侵烏克蘭

柯林頓早知普丁遲早入侵烏克蘭

女兒狂問69是什麼　媽比喻反歪樓

女兒狂問69是什麼　媽比喻反歪樓

嬰兒車滑向大馬路　他神手救回一命

嬰兒車滑向大馬路　他神手救回一命

關鍵字：

國會大廈北美要聞Peter J. Schwartz

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！

苗栗民宅全面燃燒　1人緊急送醫

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

超商今天美式、拿鐵買6送6！

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

舒子晨出車禍「傷勢曝光」！

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

男童摔下購物車　頭撞地沒反應

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面