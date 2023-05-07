吳思瑤恭喜張斯綱出線　期待高品質「理性政策對話」選戰

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者許敏溶攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市第1選區（北投、士林）立委初選出爐，台北市議員張斯綱出線，將挑戰民進黨立委吳思瑤連任之路，兩人7日上午都將出席天母里園遊會活動，但出席時間錯開。吳思瑤6日晚間透過臉書表達祝賀說，恭喜張斯綱正式成為國民黨立委參選人，期待與他進行一場以政績來競爭，以政策來對話的理性選戰，「希望這場選戰的高品質，也能是台北的第一」。

吳思瑤昨天晚間透過臉書撰文分享，選舉開始有了煙硝味，往往更能感受到基層的人情味，晚間北投集福宮舉辦了疫情停辦兩年後的平安餐會，主委吳萬強號召力強大，北投市場的店家老闆們、新舊北投一帶的社區朋友扶老攜幼出席踴躍，現場超級熱鬧，自己看到大家也無比開心，久違的疫後新生活，她與民進黨的議員夥伴們一起上台獻唱，各個議員服務團隊的助理群們全員上台伴舞，炒熱氣氛，嗨翻全場。

吳思瑤表示，北投是那卡西的故鄉，還真的個個能唱，現場有人開玩笑說這根本是「北投BlackPink」，逗得自己「心花開」，17年來，她樂當小朋友的「思瑤姐姐」，年輕朋友的「思瑤阿姐」，社區朋友的「有需要（台語因近吳思瑤）」，6000個日子，她懷抱真誠與熱情，服務與問政都努力做到更好，在大家的信任下，在歲月的淬鍊中，她也成為更成熟穩健的政治工作者，其團隊戮力成為值得大家信賴的優質品牌。