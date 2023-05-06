　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

搭電梯被「五個女博士」洗腦「喝！」　污辱式宣傳惹惱大陸女性

▲▼ 五個女博士廣告 。（圖／翻攝每日經濟新聞） 

▲ 「五個女博士」電梯飲品廣告 。（圖／翻攝五個女博士影片）

記者任以芳／綜合報導

大陸一則「五個女博士」廣告徹底惹怒女性，廣告中演員面目猙獰高喊自己熬夜追劇、又老一歲等台詞，另一個配音高喊「喝！」，暗示可以獲得青春，不少網友看了極為反感，認為在汙辱女性，超洗腦劇情衝上熱搜排行榜，成為另類宣傳。

綜合陸媒報導，「五個女博士」循環播放的電梯廣告引爭議，廣告中一位女性面目猙獰，握拳每喊一句「老公氣我」、「熬夜追劇」、「又老一歲」，畫外音高喊「喝！喝喝！」，最後廣告演員大叫「喝五個女博士，都是你們逼的！」

該廣告推銷的飲品號稱有膠原蛋白，可以滋養青春，但超洗腦又無厘頭劇情不斷播放，讓人在電梯裡相當尷尬不自在。該廣告引發不少網友抗議，「每天在社區被這個惡俗的廣告轟炸」「看了讓人不舒服」「每次搭電梯都能聽到這個廣告的尖叫，很反感…。」

▲▼ 五個女博士廣告 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲大陸網友留言受不了搭電梯看到「五個女博士」廣告 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

甚至有網友覺得「宣傳女性的負面刻板印象」「販賣性別焦慮」「用女博士做品牌名，廣告卻在辱女性」，該廣告徹底物化女性，高舉「顏值經濟」，只是讓女性朋友更焦慮不安。

陸媒《中國婦女報》今也發文評論，「這樣的營銷，靠嘩眾取寵，短時間內吸引眼球，最終的結果只會是搬起石頭砸自己的腳。如此營銷之路，確實是走歪了。」

該報導痛批，「五個女博士」目標客戶是女性群體，卻製造容貌、年齡焦慮「女博士」在大眾眼裡本是智慧、刻苦、理性的學術女性形象，利用當下社會崇尚高學歷的心理，這則廣告卻打著「女博士」的名號，刻意刻畫出焦慮憤怒、歇斯底里女性形象，令人不適與厭惡。

▲▼ 五個女博士廣告 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲「 五個女博士」號稱都是高學歷人士研發飲品 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

據悉，「五個女博士」成立於2019年，由北京大學營養學博士姜珺、生理學博士王雨辰、皮膚科博士閆慧敏等五位女博士聯合創立，旗下產品膠原蛋白等飲品。大陸女演員黃奕去年4月曾宣傳推薦，上發布視頻，號稱「每月賣上千萬（單位：人民幣）」。

盡管營銷戰績不錯，「五個女博士」營銷方式多次引發爭議，之前有陸媒報導，「五個女博士」旗下產品並無保健食品備案，產品包裝上也標識執行gbt31326植物飲料食品標準，但其在各類傳播中不斷強調產品美白、解決皮膚松弛等功效。

此外，「五個女博士」以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義為其產品進行宣傳，但北大醫學部網站早在2020年就發布聲明，「五個女博士」與北大醫學部無任何投資及科技成果轉化關系。

宣傳中涉及的公共衛生學院營養系教授李勇也明確表示，「其本人與該企業無合作、無授權，不存在對其研究成果進行成果轉化事宜。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
初合體林襄應援！李多慧讚：真的很可愛
首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」
乘客來不及上機！　地勤「穿高跟鞋、扛行李」狂奔畫面曝
鳳梨急致電道歉！　發文怒了：你們玩過頭
LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　現場擠爆
林襄、李多慧終於合體！　2人緊貼合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

搭電梯被「五個女博士」洗腦「喝！」　污辱式宣傳惹惱大陸女性

北京醫院大火29死新進度　轉最高檢督辦：嚴格調查、防患為然

月砸8萬包養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測　一人採樣費約台幣60元

江西「特大暴雨」河水暴漲！45位村民受困待援

陸專家：第三代農民工不愛進工廠 　消費欲望強烈「賺到錢就花」

「挖呀挖老師」漲粉500萬！爆直播被抖內887萬辭職　本人回應了

「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

習近平主持召開財經委會議　聚焦少子化、老齡化等人口問題

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

阿KEN張立東掉水裡要救誰　李多慧評分兩男...講不出話XD

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

搭電梯被「五個女博士」洗腦「喝！」　污辱式宣傳惹惱大陸女性

北京醫院大火29死新進度　轉最高檢督辦：嚴格調查、防患為然

月砸8萬包養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測　一人採樣費約台幣60元

江西「特大暴雨」河水暴漲！45位村民受困待援

陸專家：第三代農民工不愛進工廠 　消費欲望強烈「賺到錢就花」

「挖呀挖老師」漲粉500萬！爆直播被抖內887萬辭職　本人回應了

「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

習近平主持召開財經委會議　聚焦少子化、老齡化等人口問題

賴清德官方YT頻道訂閱數慘淡　黃揚明揭原因：人設不符民進黨

「閉鎖型」法人搶買　台中擠一波豪宅交易量

快訊／查爾斯三世「加冕典禮」正式登場　身穿皇家國袍踏入西敏寺

國中畢業才165！章廣辰「抽高21cm」成模特兒　曝3秘訣：方法很簡單

家具當垃圾丟了！清潔隊員驚見...櫃子裡藏8萬現鈔　立即歸還

早無規劃「挺侯大會」　藍委憂變「拚場」無助國民黨整合

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

陳美鳳擁5億身家「不追求名牌」！　穿200元白T氣場輾壓：女人要有骨氣

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

情侶「高樓酒店」窗邊激戰　無人機高清全拍下

正妹coser遭逼「脫褲性騷」　露點照瘋傳還被酸炒作

29歲醫生下體黏跳蛋　搭車狂震女乘客

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

陸情侶全裸離奇死因曝光！

「挖呀挖老師」漲粉500萬！被爆辭職　本人回應了

自己在家針灸　他「刺破心臟」針頭斷體內

小情侶騎車邊喇舌　下秒被撞飛吻別了

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

被傳「挖到幾套房」　「挖呀挖老師」無奈澄清

百萬網紅遭繼父舔胸、頂私處！親媽竟威脅不准報警

66歲翁行房「用力過猛」竟猝死　妻目睹嚇壞

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測

峇里島全裸雙屍命案！2陸籍男女身分確認

更多熱門

關鍵字：

五個女博士

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

超商今天美式、拿鐵買6送6！

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

趁妻子懷孕出軌！男星毀10年「憔悴現況曝光」

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面