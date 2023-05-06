搭電梯被「五個女博士」洗腦「喝！」　污辱式宣傳惹惱大陸女性

▲ 「五個女博士」電梯飲品廣告 。（圖／翻攝五個女博士影片）

記者任以芳／綜合報導

大陸一則「五個女博士」廣告徹底惹怒女性，廣告中演員面目猙獰高喊自己熬夜追劇、又老一歲等台詞，另一個配音高喊「喝！」，暗示可以獲得青春，不少網友看了極為反感，認為在汙辱女性，超洗腦劇情衝上熱搜排行榜，成為另類宣傳。

綜合陸媒報導，「五個女博士」循環播放的電梯廣告引爭議，廣告中一位女性面目猙獰，握拳每喊一句「老公氣我」、「熬夜追劇」、「又老一歲」，畫外音高喊「喝！喝喝！」，最後廣告演員大叫「喝五個女博士，都是你們逼的！」

該廣告推銷的飲品號稱有膠原蛋白，可以滋養青春，但超洗腦又無厘頭劇情不斷播放，讓人在電梯裡相當尷尬不自在。該廣告引發不少網友抗議，「每天在社區被這個惡俗的廣告轟炸」「看了讓人不舒服」「每次搭電梯都能聽到這個廣告的尖叫，很反感…。」

▲大陸網友留言受不了搭電梯看到「五個女博士」廣告 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

甚至有網友覺得「宣傳女性的負面刻板印象」「販賣性別焦慮」「用女博士做品牌名，廣告卻在辱女性」，該廣告徹底物化女性，高舉「顏值經濟」，只是讓女性朋友更焦慮不安。

陸媒《中國婦女報》今也發文評論，「這樣的營銷，靠嘩眾取寵，短時間內吸引眼球，最終的結果只會是搬起石頭砸自己的腳。如此營銷之路，確實是走歪了。」

該報導痛批，「五個女博士」目標客戶是女性群體，卻製造容貌、年齡焦慮「女博士」在大眾眼裡本是智慧、刻苦、理性的學術女性形象，利用當下社會崇尚高學歷的心理，這則廣告卻打著「女博士」的名號，刻意刻畫出焦慮憤怒、歇斯底里女性形象，令人不適與厭惡。

▲「 五個女博士」號稱都是高學歷人士研發飲品 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

據悉，「五個女博士」成立於2019年，由北京大學營養學博士姜珺、生理學博士王雨辰、皮膚科博士閆慧敏等五位女博士聯合創立，旗下產品膠原蛋白等飲品。大陸女演員黃奕去年4月曾宣傳推薦，上發布視頻，號稱「每月賣上千萬（單位：人民幣）」。

盡管營銷戰績不錯，「五個女博士」營銷方式多次引發爭議，之前有陸媒報導，「五個女博士」旗下產品並無保健食品備案，產品包裝上也標識執行gbt31326植物飲料食品標準，但其在各類傳播中不斷強調產品美白、解決皮膚松弛等功效。

此外，「五個女博士」以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義為其產品進行宣傳，但北大醫學部網站早在2020年就發布聲明，「五個女博士」與北大醫學部無任何投資及科技成果轉化關系。

宣傳中涉及的公共衛生學院營養系教授李勇也明確表示，「其本人與該企業無合作、無授權，不存在對其研究成果進行成果轉化事宜。」