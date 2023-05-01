　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

非法棄置跨局處專案建功　科技執法查獲117件違規22處非法棄置

▲台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址，展現查緝非法棄置案件決心與成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址，展現查緝非法棄置案件決心與成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年以來，攜手中央巡查逾12000處次，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址；其中16件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，展現台南市杜絕「北廢南送」、查緝非法棄置案件決心與成果。

▲台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址，展現查緝非法棄置案件決心與成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市決心阻絕非法棄置廢棄物，跨局處專案小組由中央地方共同合作，以科技執法同步結合環檢警取締不法廢棄物棄置等重大案件，對於追查行為人、場址管控、啟動蒐證偵辦或查扣犯罪車輛等程序事半功倍。

▲台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址，展現查緝非法棄置案件決心與成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廢棄物非法棄置跨局處專案小組去年10月成立，透過定期開會進行滾動式檢討，依實際量能提高巡查頻率，更導入科技辦案，運用無人機巡拍、路口監視器搭配熱區設置、徹底清查國土衛星影像變異點、環警聯手執行道路攔查等，對非法廢棄物棄置案件產生嚇阻作用。

▲台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址，展現查緝非法棄置案件決心與成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，源頭事業單位除應委託合法的清除業者清理廢棄物外，也應負起責任著手廢棄物減量工作及評估其產出廢棄物資源化或燃料化方式，以降低環境負荷，甚至可減少處理成本；民眾及公司行號如發現疑冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉2222或1999市民服務熱線通報，以有效遏止不肖業者濫倒嚴重破壞國土環境。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
她穿「透視裝」參加婚禮被罵爆！　薄紗洩黑色三角
快訊／回應「侯郭配」　郭台銘發聲
快訊／郭台銘若當選要CEO治國！推企業家選市長：不要議會監督
一天能吃幾顆蛋？　心臟名醫4字解答
快訊／中職4月投、打MVP出爐
北捷恐怖淫男！摸女乘客胸　再撲倒1女
誤食老鼠藥交換生還在北醫　病況曝光
郭台銘喊AI治國：我用機器人去打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護綠色港灣防制污染　從船舶目視判煙及油品抽測做起

非法棄置跨局處專案建功　科技執法查獲117件違規22處非法棄置

南消義消婦女中隊　返回災害現場宣導消防常識

112年房屋稅5月開徵　台東縣稅務局呼籲期限內繳納

遊說婦投資比特幣獲利大　潮州警即時阻詐成功

台東慢食推動獲國際貴賓高度肯定　

淡水高樓住宅演練再進化　新北消防強化住戶救災觀念

慶祝溫馨母親節！台東縣衛生局9日起巡迴離島擴大篩檢服務

台東縣新任教育處長就職　縣長饒慶鈴宣讀布達令

台東警攜手國稅局共同反詐　宣導「全民防詐藝起發聲」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

守護綠色港灣防制污染　從船舶目視判煙及油品抽測做起

非法棄置跨局處專案建功　科技執法查獲117件違規22處非法棄置

南消義消婦女中隊　返回災害現場宣導消防常識

112年房屋稅5月開徵　台東縣稅務局呼籲期限內繳納

遊說婦投資比特幣獲利大　潮州警即時阻詐成功

台東慢食推動獲國際貴賓高度肯定　

淡水高樓住宅演練再進化　新北消防強化住戶救災觀念

慶祝溫馨母親節！台東縣衛生局9日起巡迴離島擴大篩檢服務

台東縣新任教育處長就職　縣長饒慶鈴宣讀布達令

台東警攜手國稅局共同反詐　宣導「全民防詐藝起發聲」

遠傳、亞太電信合併案　展延兩個月！

YG彩妝師教「不卡粉定妝法」秘訣！油皮、乾肌手法不一樣

好市多莓果爆A肝病毒！藍委批食藥署無作為　吳秀梅：3月就稽查

Energy全員合體獨缺小剛　書偉揭背後原因：群組沒有他

桃議長姪選立委爆酒駕！今又被認定「論文抄襲」　碩士學位遭撤銷

港湖歌喉戰開打！李彥秀選這首當代表曲　「台北的天空會越來越藍」

體驗台式整復「嬌嗔」連綿不絕　韓正妹：要推薦給電視台

勞工是心中最軟一塊？黃國昌：民進黨全面執政7年　貧富差距狂飆144倍

黃捷親身經歷幕僚劇《人選之人》情節　民眾：謝謝你出櫃參選

回應「侯郭配」　郭台銘臉書發聲：全力爭取參選總統

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

大甲媽回鑾安座　顏清標讚這次沒打架

女踩嘔吐物斷腿控：醫院反悔不賠10萬

嘉義市鐵馬道　禁兩輪以上機動車輛通行

「種電」致台南虱目魚產量銳減成空塭

金山分局長柔性宣導全民反詐

台18線軍輝橋改建工程5/5起封閉

台南親子嘉年華回來了！

嘉義中埔「宅意」茶館期待打造返家舒適感

東縣教育處長蔡美瑤布達履新

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

新任基隆衛生局長張賢政布達

玉管處水里遊客中心據點賣店疫後1年重新開幕

不必跑台中苗栗　南投市推賞桐秘境藤山步道

五河局長履新拜訪嘉市府　提合作構想

更多熱門

相關新聞

新化老街科技執法斷生路　「無差別開罰」害變空城

新化老街科技執法斷生路　「無差別開罰」害變空城

台南市新化老街3月15日起正式啟動「科技執法」以來，老街店家紛紛接獲紅單，有的是店家客人或送貨人員的車，可說是「無差別開單」，店家接到送貨廠商通知，因來送貨會被開紅單，所以婉拒供貨而嚴重影響店家生計，26日余柷青議員邀請相關單位會勘研議修正取締作法。

2男駕車違規起獲毒咖包

2男駕車違規起獲毒咖包

翻轉行人地獄　花蓮建國路口科技執法事故降4成

翻轉行人地獄　花蓮建國路口科技執法事故降4成

臨停3分鐘就開單！新化老街科技執法惹民怨

臨停3分鐘就開單！新化老街科技執法惹民怨

貨車路口撞死機車騎士　違停車主判更重

貨車路口撞死機車騎士　違停車主判更重

關鍵字：

棄置科技執法違規

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

全台變天！　首波梅雨要來了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

「TOYOTA全新跑旅」現身了

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

吳姍儒認「懷孕過程顛簸」潰堤哭了！首曝母子合照

奎丁揭「遭2任男友架住」施暴

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面