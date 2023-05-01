非法棄置跨局處專案建功　科技執法查獲117件違規22處非法棄置

▲台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址，展現查緝非法棄置案件決心與成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市廢棄物非法棄置跨局處專案小組成軍半年以來，攜手中央巡查逾12000處次，查獲117件違規案件，破獲22處非法廢棄物棄置場址；其中16件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，展現台南市杜絕「北廢南送」、查緝非法棄置案件決心與成果。

市長黃偉哲表示，台南市決心阻絕非法棄置廢棄物，跨局處專案小組由中央地方共同合作，以科技執法同步結合環檢警取締不法廢棄物棄置等重大案件，對於追查行為人、場址管控、啟動蒐證偵辦或查扣犯罪車輛等程序事半功倍。

廢棄物非法棄置跨局處專案小組去年10月成立，透過定期開會進行滾動式檢討，依實際量能提高巡查頻率，更導入科技辦案，運用無人機巡拍、路口監視器搭配熱區設置、徹底清查國土衛星影像變異點、環警聯手執行道路攔查等，對非法廢棄物棄置案件產生嚇阻作用。

環保局長許仁澤表示，源頭事業單位除應委託合法的清除業者清理廢棄物外，也應負起責任著手廢棄物減量工作及評估其產出廢棄物資源化或燃料化方式，以降低環境負荷，甚至可減少處理成本；民眾及公司行號如發現疑冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉2222或1999市民服務熱線通報，以有效遏止不肖業者濫倒嚴重破壞國土環境。