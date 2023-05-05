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中華道家人文協會捐贈桃園520份蛋糕　為弱勢戶媽媽慶母親節

▲中華道家人文協會捐贈桃園520份母親節蛋糕

▲中華道家人文協會捐贈桃園520份母親節蛋糕。（圖／記者楊淑媛攝）　

記者楊淑媛／桃園報導

母親節前夕，中華道家人文協會捐贈520份母親節蛋糕，給桃園市弱勢戶母親歡度佳節，協會秘書長王愍之5日於內壢家庭服務中心，將協會選購的知名品牌金格蛋糕致贈給六戶家戶代表。市府社會局副局長許敏松亦出席，肯定協會連續9年來對桃園社福活動的支持，並祝福媽媽們母親節快樂。

▲中華道家人文協會捐贈桃園520份母親節蛋糕

中華道家人文協會秘書長王愍之表示，本次活動共邀約六戶受贈代表，其中一戶媽媽小芸，單親育有一女姍姍，小芸為了姍姍先天性心臟病的就醫問題四處奔波，亦捨不得將姍姍交給機構照顧，在社會局家庭服務中心的協助下，年僅兩歲的姍姍就已經平安進行四次心臟手術，今日姍姍帶著笑容與活力在活動現場奔跑的可愛模樣，融化了在場每一個人，也讓長期陪伴姍姍對抗病魔的小芸感到欣慰！

▲中華道家人文協會捐贈桃園520份母親節蛋糕

許敏松副局長表示，中華道家人文協會連續九年來對桃園社福活動的支持，以行動響應發心分享愛及善的正向循環，在溫馨的五月讓平時辛勞的母親與家庭共同歡度母親節，增進家庭凝聚力及彼此的情感，深受各界肯定。

同時也肯定桃園市15個家庭服務中心的第一線社工員，能帶著專業與熱忱，持續貼近、深入家庭及社區角落，陪伴許多類似小芸的脆弱家庭，克服生活的困難與挑戰，未來也期待透過多元公私部門合作方式，為家庭帶來更多溫暖和希望，成為社會穩定的重要力量。

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