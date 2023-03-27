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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文總秘書長李厚慶出席橘高校畢業公演　再邀請吹奏部來台

▲▼文總秘書長李厚慶受邀出席京都橘高校吹奏樂部的畢業公演。（圖／文總提供）

▲文總秘書長李厚慶受邀出席京都橘高校吹奏樂部的畢業公演。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

去年橘高校於雙十國慶演出，青春洋溢與活力的表演震撼全台，橘高校與台灣建立深厚情誼、互動頻繁，中華文化總會秘書長李厚慶近日受邀出席京都橘高校吹奏樂部的畢業公演，橘高校更在節目間唸對總統蔡英文的祝福，「你們在台灣精彩的演出，現在想起來還是非常地感動。謹代表台灣人民，再次表達感謝之意。相信你們未來仍會帶著微笑，元氣滿滿的追求夢想」。

橘高校畢業公演吸引現場兩千多位觀眾及線上直播觀眾欣賞，昨日演奏第一首「愛的讚歌」後，隨即向觀眾介紹來自台灣的文化總會、駐大阪經濟文化辦事處及北一女中一行人，除了唸出蔡英文總統祝福全文，橘高校也感謝台灣去年邀請。

橘學園梅本裕理事長也邀請李厚慶到京都Brighton hotel茶敘，親自介紹橘高校的起源，120年前橘高校前身京都手藝女學校在此成立，戰後很長一段時間都是京都橘中學和高校的校園。直到1985 年，學校將此處賣給Brighton hotel，並搬到伏見桃山的現址，而現在Brighton hotel還能看到「京都橘的紀念石碑」，見證這段超過一百年的歷史。

李厚慶表示，感謝梅本裕理事長的熱情邀請，他也分享，橘高校吹奏樂部的畢業公演非常精彩，讓人印象深刻，而公演結束後，吹奏樂部顧問兼城裕老師邀請李厚慶秘書長到後台跟同學打招呼，由北一女綠衣使節擔任翻譯，而橘高校同學看到來自台灣的友人，更是熱情歡呼，李厚慶說，再次感謝吹奏樂部為台日友情所做的演出，也邀請他們再來台灣相聚。

▼文總秘書長李厚慶受邀出席京都橘高校吹奏樂部的畢業公演。（圖／文總提供）

▲▼文總秘書長李厚慶受邀出席京都橘高校吹奏樂部的畢業公演。（圖／文總提供）

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