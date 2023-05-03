快訊／小甜甜前嫩夫不玩了！涉家暴反控「被她踹」...結局出爐

記者黃宥寧／台北報導

女星小甜甜（張可昀）今年1月初於臉書發千字文並張貼保護令，指出遭小13歲丈夫宋晉賢家暴，宋澄清雙方都有動手，自己也被踹長達10分鐘，2人更先後提告，宋去年被依傷害罪起訴，昔日愛侶正式撕破臉，現已協議簽字離婚。士林地檢署今（3日）偵結，小甜甜予以不起訴處分。

小甜甜今年初在臉書上指控丈夫家暴她，並出示法院去年11月核發的保護令，文中更寫到，去年9月18日晚間6時許，宋先生因為躺在床上滑手機玩電動，小甜甜呼叫他4次洗衣服，宋不耐煩暴怒，「突然超大力反過來坐在我的身上徒手揍我！」更強調是「被毆打」，而非夫妻互毆，當下馬上打電話報警。

然而宋隨後發文反擊，並秀出完整版保護令、PO出3段影片解釋，是因為小甜甜先一直踹他及要求他立刻去做家事，才導致整件事情發生，這並非單方面的動手。

▲昔日稱羨愛侶簽字離婚，現已經各自發展。（圖／翻攝自宋先生、小甜甜臉書）

檢方根據小甜甜手臂、腿部，導致傷勢驗傷單，依傷害罪嫌將宋男起訴；宋也對小甜甜反提傷害告訴，宣告昔日愛侶正式撕破臉對簿公堂。

今年2月23日法院開離婚調解庭，宋被媒體詢問到之前小甜甜提告的傷害罪嫌部分是否撤告，他則回「有，我們就是已經調解好了」至於，其他內容調解內容不方便公開。

由於宋撤告傷害罪，今（3日）士林地檢署偵結，對小甜甜做出不起訴處分；至於宋已被起訴的傷害罪，若小甜甜也選擇撤告，法院會依刑事訴訟法第303條做「不受理」的判決，也就是案件不會進入審理程序，宋不會被判刑，2人也正式再無訴訟糾葛分道揚鑣。