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田山盛國當街壓制老翁「肋骨斷2根」　竟是幫彩券行小姐出氣

▲▼田山盛國傷害案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲田山盛國日前出庭時否認無故傷人，堅稱因為對方恐嚇彩券行小姐才會出手壓制。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾潛入台北地檢署高掛民進黨旗的陳抗人士田山盛國，日前經過一家彩券行時，看到羅姓長者因兌獎遭櫃台小姐拒絕而開罵，田山盛國竟不顧雙方年紀與身形差距，當街把羅男壓制在地上，導致羅男肋骨斷了2根，痛苦不已，事後田山盛國仍堅持自己沒有錯，但櫃台小姐表示根本不知道自己被罵，台北地檢署3日依傷害罪起訴田山盛國。

抗議常客田山盛國2020年間曾因不滿NCC駁回中天新聞台換照案，跑去扯下NCC旗幟噴綠漆抗議，被依恐嚇公眾判刑2月、得易科罰金，另外毀損罪判罰金2000元。2022年9月又因周玉蔻指慈濟是中共同路人，闖入「放言媒體」，與工作員發生爭執，咬傷工作人員還拿保溫瓶毆打對方，被依傷害罪嫌起訴。

2022年11月，新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案遭約談後，他自稱受北檢基層委託，尾隨北檢員工闖入6樓管制區天台，在國旗杆上加掛民進黨旗，表達不滿政治施壓、檢察官難以獨立辦案的訴求，被北檢依無故侵入建築物罪起訴，正由法院審理中。

2023年3月18日，1名羅姓長者拿著自己填寫的彩券，向台北市中華路1間彩券行的櫃檯小姐聲稱中獎要求兌換，結果被櫃台小姐拒絕，羅姓長者離開彩券行後，仍不斷對著店內叫囂。

田山盛國經過看到後，認為羅姓長者恐嚇櫃台小姐「要給你死」，竟自以為正義，徒手將對方壓制在地，羅姓長者正面撞擊地面，導致右側第5、6根肋骨骨折，警方獲報趕到現場後，彩券行小姐表示，羅姓長者的確有在店外亂吼亂叫，但她根本不知道對方在說什麼，檢察官認為田山盛國無故出手傷人，依傷害罪將他提起公訴。

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