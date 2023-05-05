外國人狂吹捧「1夜市小吃」　他看了超疑惑！鄉民曝關鍵：台灣獨有

▲夜市。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夜市販賣不少台灣特色小吃，攤販選擇多樣，吸引許多外國觀光客前去消費。一名網友就指出，最近看影片發現，有很多YouTuber都會帶外國朋友去體驗夜市牛排，且外國人吃完之後都會瘋狂吹捧，讓他看了相當驚訝，好奇「是真的覺得好吃嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO以「外國人真的覺得台灣夜市牛排很好吃嗎？」為題在PTT發文表示，最近發現有不少YouTuber和外國朋友一起去夜市，都會體驗台灣獨有的「夜市牛排」，大部分的外國人吃完之後都頻頻稱讚，直呼「太好吃、太划算了吧」，讓他看了有些疑惑，「想問問大家，他們是真的覺得很棒嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夜市牛排。（圖／記者陳俊宏攝）

不少人看到後紛紛表示，「衛生不談，是真的好吃啊」、「去有規模的台式牛排還不錯」、「不考慮衛生跟健康問題，真的蠻好吃的」、「每家夜市都有的東西，就知道多好吃」、「是真的很好吃啊」、「其實蠻好吃的，都處理過了，沒有不好吃的道理」，也有人指出醬料是關鍵，「第一次吃應該覺得好吃，因為黑胡椒醬是台灣獨有」、「真的蠻好吃的啊，主體是牛排醬」、「醬是一絕」。

但也有人持不同看法，「歐美牛排料理這麼多，肯定還是贏台灣夜市牛排」、「只是覺得便宜」、「拍片而已，說實話等等被出征」、「就是有人覺得便宜=好吃」、「美國牛肉好吃多了」、「便宜，不是好吃」。