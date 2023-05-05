射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

▲企鵝妹射氣球。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者曾筠淇／綜合報導

如果常去逛夜市，可能會看到射飛鏢、麻將賓果等遊戲，且獎品常就是娃娃。對此，便有網友不解拋問，玩一局射氣球要150元，平常真的有人在玩嗎？話題引發討論，不少網友也紛紛推測遊戲攤能繼續存活的原因。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「夜市遊戲那麼貴怎麼不會倒閉」為題發文，提到他昨天看企鵝妹的直播時，發現夜市玩射氣球要150元，這也太貴了吧？平常真的有人會去玩嗎？這些遊戲攤怎麼都還存活著？

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從企鵝妹的直播可見，該遊戲攤射一局氣球要150元，使用的是有後座力的長槍，若15顆滿靶可以任意挑選前方的娃娃。

貼文曝光後，有網友便討論道，「我還停留在1局50元、3局100元的時代」、「情侶玩樂去的，男生順便表現一下」、「好幾攤都有GG娃娃是怎樣」、「給男生表現用的」、「寧願拿去吃麥當勞」、「那些娃娃也超難拿的，越來越少人玩」、「夜市玩這些就是玩開心，得失心不能太重」。

其中還有網友推測，「那些娃娃成本都很低，老闆不怕你贏」、「成本一定低啊，不然夾娃娃機店怎麼擺一堆」、「娃娃批發價一個好像幾十元而已」、「小的娃娃十元有找」。實際上網查詢夜市娃娃的批發價，有些玩偶很大一個，卻50元有找，且一次大量購入還能再壓低成本，只是這些娃娃就未必是正版的了。