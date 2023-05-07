幽靈夜市？嘉義1夜市還沒開「已刷整排5星評論」　一票人上當氣炸

▲湖子內夜市尚未開幕 。（資料照／記者翁伊森攝）



記者朱祖儀／綜合報導

夜市美食選擇多樣，每到晚餐時間總是湧入許多民眾。但嘉義西區的「湖子內夜市」明明還沒開幕，Google評論上面已經出現不少5星好評，還有人大讚「糖葫蘆有夠好吃」、「裡面的食物便宜又划算」等。結果有民眾到了現場才發現根本沒有攤販，驚覺上當反給1星負評，更罵「不要再騙了！」

先前有消息指出，嘉義市新興重劃區湖子內，有業者在三期基地湖美八路及湖子內路口規劃2000坪夜市，每周三、五營運，預估招商200攤，也已畫好攤位格線。

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▲有人留5星好評，大讚食物好吃。（圖／翻攝自Google評論）

不過現在還沒有正式開幕，Google評論上卻已經出現多起5星評論，大讚「糖葫蘆有夠好吃，古早味、便宜划算一級棒，為了糖葫蘆值得來這個夜市」、「地瓜球好吃，隔壁的三角骨也不錯」、「裡面的食物都好好吃，給個讚」、「門口的烤肉便宜又好吃，推」、「入口進去第七攤的煎魚肚跟蚵仔煎超好吃」、「第二排前面章魚燒好好吃，第三排木瓜牛奶很好喝」。

結果有民眾上當，去到現場才發現空蕩蕩一片，反罵「看到鬼喔，一片空地，根本沒人營業」、「國王的夜市，不推」、「每天都會經過這裡，什麼都沒看到，可能我的八字重」、「是幽靈夜市嗎」、「還沒開幕就有很多鬼去過了，還五星評論，真是太唬爛了」、「看完評論，我想問，在座的各位都是在平行時空嗎」、「笑死，一堆時空旅人吃完再坐時光機回來嗎」。

▼上當民眾怒刷1星負評。（圖／翻攝自Google評論）

對此，嘉義市政府建設處副處長羅資政指出，業者已經申請建造，現在處於籌備階段，但計畫是往餐廳的經營方向辦理，如果要開夜市就需要做調整。目前尚無法確定該處未來將開餐廳或是夜市，不過假評論一事反造成許多民眾反感，眾人氣得反給1星負評，截稿前湖子內夜市評價只剩下2.8顆星。