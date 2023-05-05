「殲轟-XX」讓美國緊張了！共軍神秘武器　具雷達隱形能力

▲中航工業公司多年前在官方宣傳影片裡，最後留下這幅令人無限猜想的畫面，研發轟-20隱形轟炸機的傳言於是迅速傳開。（圖／翻攝自中航工業）

實習記者林郁婷／綜合報導

一款被暫定名為「JH-XX」的戰機，曾出現在五角大廈《中國軍力報告》中，不少軍事專家猜測它是具有雷達隱形能力的戰鬥轟炸機，由瀋陽飛機公司製造，外型是F-117隱形轟炸機與F-22隱形戰機的混合體，將被用在第一島鏈內維護東海、南海與台灣的領土主張，並威脅美軍關島基地，預計2025年才會定型。

自從有了殲-20的出現，西方國家普遍認為中國還會繼續推出新型武器，而的確如他們所想，中共與解放軍研究機構不斷研發隱形戰機、超高音速導彈、大型導彈巡洋艦、兩棲攻擊艦等，就連直通甲板的電磁彈射航空母艦也有，讓不少軍武迷對此更加期待有新進展。

轟-20隱形轟炸機是繼殲-20後，被討論最多也是最神秘的武器，最初相關猜測是一段影片內容，一架中國國防企業模仿美國B-2隱型轟炸機的飛機，引發網路上各種討論，媒體也不斷趁機炒作轟-20，但仍可知外型與性能與美方的大同小異。直到2019年美軍國防情報局（DIA）公布《中國軍力報告》，其中透露中國正在研發轟-20，以及另一款兼具戰鬥機與轟炸機功能的「殲轟-XX」（JH-XX），預估2025年擁有初始作戰能力。

▲新型隱形戰鬥機「殲轟-XX」模擬圖，是F-117隱形轟炸機與F-22隱形戰機的混合體。（圖／翻攝自YouTube／潘哥評論社）



報告中更指出，這2款武器分別屬於長程與中程隱形轟炸機，轟-20航程為6400公里至8000公里，配有相控陣雷達等多種5代戰機新科技，可攜帶大量精確長短程制導武器，造成的威脅擴及整個亞太地區；殲轟-XX則是擁有雙發動機及4枚內置重量各為2500kg的飛彈，作戰半徑約為1600至2000公里。它將取代轟-6，與核潛艇、陸基洲際導彈結合成三位一體的核威懾力量。

部分西方分析專家認為，殲轟-XX僅為一個專案代號，還沒有真正存在，但儘管只是一個對新型武器的構想，也讓美國感受到了壓力與危機感，須儘快解決F-35戰機的問題，同時加速讓B-21突襲者（Raider）戰略轟炸機投入使用。