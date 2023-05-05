旗津渡輪超載逾50人！船長嗆「要死繼續坐」竟成讖　目擊者還原經過

▲「二十五淑女墓」搬遷後改名為勞動女性紀念公園。（圖／翻攝自Google Map）

圖、文／CTWANT

高雄民營渡輪「高中六號」50年前發生翻覆意外，造成25名妙齡女子葬身海底，事件引發軒然大波。據悉，當時船隻嚴重超載，原本限乘20人的舢舨船，竟擠滿70多人；目擊者透露，船長也知道超載有危險，出發前曾向女孩喊話「你們要死的就繼續坐著，要活的就趕快上岸！」不料竟一語成讖。

目擊者回憶，當時女孩們因為擔心遲到錯失全勤獎金，全都一窩蜂擠上船，隨即和船長發生口角，後者生氣地說「拜託你們好心一點，這船真的無法載這麼多人！你們要死的就繼續坐著，要活的就趕快上岸！」無奈船長好說歹說，還是無法把乘客請下船，最後只好抱著僥倖的心態，硬著頭皮開船。

▲「二十五淑女墓」原址。

沒想到，「高中六號」駛離港口幾百公尺後，就有乘客大喊「進水了！」接著船隻便在海中央翻覆；船難發生後，岸邊不少渡輪立即加入救人行列，警消隨後也趕抵現場救援，然而當時船上擠滿乘客，即便有人僥倖逃生，身在船艙裡的女孩根本來不及反應，就這樣跟著船一起沉入冰冷大海，導致25人不幸喪命。

昔日台灣民間信仰中，認為單身未嫁女性不能列入自家的祖墳與祖先牌位，一般都會採「冥婚」或是「設廟立祠」等方式讓其有所依歸。高雄市政府與家屬及地方仕紳協調後，決定將罹難者合葬於中興里與中和里之間，稱為「二十五淑女墓」，後因興建高雄港第四貨櫃儲運中心，再遷葬至旗津國中附近，並改名為「勞動女性紀念公園」。

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