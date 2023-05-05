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台灣美食紅到海外！第一款沖泡式非油炸麵獲國際食品大獎

▲▼統一,小時光麵館,得獎。（圖／統一麵小時光麵館提供）

▲熱水沖泡不用5分鐘即可還原現煮滋味的統一麵小時光麵館，首次參賽就奪得2023年ITI國際風味絕佳2星獎。（圖／統一麵小時光麵館提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣美食不只珍珠奶茶紅到海外，有款泡麵美味到「驚艷外人」！用熱水沖泡4分半竟然就可以還原出「現煮美食」，不用費工備料、不必熬煮湯頭，更不用上街排隊，讓外國人都讚譽有加！這款麵是統一麵小時光麵館，奪得2023年ITI國際風味絕佳2星獎，也是台灣第一碗獲獎的沖泡式非油炸麵，得獎消息傳開在網路上掀起高度討論，吃過的網友也紛紛驚呼「不敢相信這是泡麵」、「湯有魔力會讓人一口接一口」…，甚至讓在台的法國網紅想引進家鄉與親友分享。

▲▼統一,小時光麵館,得獎。（圖／統一麵小時光麵館提供）

▲統一麵小時光麵館運用獨家非油炸麵技術，打造出接近現做口感的沖泡式非油炸麵。

國際獎項得來不易！國際風味絕佳獎（Superior Taste Award）是由比利時國際食品評鑑機構「國際風味評鑑所」（International Taste Institute，簡稱ITI）舉辦，邀請全球專業美食專家，包含多位頂級餐廳廚師，針對上百款參賽食品，依照外觀、香氣、口感、質地、後味等進行評分，評鑑標準嚴格，結果也受到全球消費者和業者的高度重視，是全球業界公認最具影響力的評鑑之一，可見這項競賽在全球食品界競爭很激烈，統一麵小時光麵館因為獨特的「非油炸」麵體、順口溫潤的湯頭（花椒擔擔湯麵口味）、多層次風味的醬汁（青蔬椒麻乾麵口味）、豐富蔬菜及配料，獲得國際名廚評審群認可，吃過無一不讚嘆，成功擄獲外國人的味蕾，如現煮般的口感打破一般人對泡麵的想像！

▲▼小時光麵館,ITI,國際風味絕佳2星獎。（圖／小時光麵館提供）

▲統一麵小時光麵館沖泡式非油炸麵，猶如現煮口感驚艷國際名廚。

能在這麼激烈的競賽中脫穎而出可不簡單，統一麵小時光麵館運用獨家非油炸麵技術，在製程上比起傳統泡麵更繁複，經過七段壓延、三段式蒸炊、九段式乾燥，使麵條如同經過手揉日曬，更接近真實麵條口感，經過沖泡就可以有如現煮Q彈，搭配開發團隊特地到川蜀當地鑽研的調味，做出花椒擔擔湯麵及青蔬椒麻乾麵兩款美食，不僅在歐洲獲獎，在台灣嚐過的民眾也欲罷不能。

▲▼統一,小時光麵館,得獎。（圖／統一麵小時光麵館提供）

▲花椒擔擔湯麵一口咬下可以吃到爽脆的高麗菜及香脆花生，湯頭香氣濃郁誘人。

花椒擔擔湯麵的非油炸直麵身，吃得到如現煮麵條的Q滑韌性，而湯頭師法道地川蜀工藝，以三醬（黃豆瓣醬、芝麻醬、花生醬）兩辣（刀口紅油、子彈椒）調味，將花椒的〝麻、辣、鮮、香〞味型帶出來，溫潤順口，香氣濃郁誘人，再撒上炒焙花生角增加口感，一口咬下可以吃到爽脆的高麗菜及香脆花生，多層次的口感讓網友以及國外名廚讚譽有加。

青蔬椒麻乾麵的非油炸寬版波浪麵身，口感紮實有嚼勁，不需開火費時烹煮，只需簡單沖泡4分半，且麵體容易吸附醬汁，帶醬更過癮！調味以紅花椒、子彈椒疊加多層次辣味，融合經典紅蔥油作為隱味，再配上大片裁切高麗菜、大辣椒段爽辣不膩，更特別的是這款麵不含動物性成分，讓喜愛蔬食的人多了一個簡單料理又美味的選擇。

▲▼統一,小時光麵館,得獎。（圖／統一麵小時光麵館提供）

▲非油炸寬版波浪麵身，粗麵體吃起來有嚼勁不軟爛。

▲▼統一,小時光麵館,得獎。（圖／統一麵小時光麵館提供）

▲青蔬椒麻乾麵的川式椒香紅油使用冷油靜置熟成製程，可完整保留花椒的香酥麻感與辣椒的椒味鮮香。

台灣泡麵進步程度不輸國際，統一麵小時光麵館希望讓忙碌生活的你我也能簡單、優雅享受頂級美味，現在直接到附近的7-ELEVEN就可以買到小時光麵館，回到家後累到不想開火煮飯的時候，簡單沖泡就能重現記憶中麵館的美味，得獎的台灣之光，統一麵小時光麵館，讓料理成為一件輕鬆的事，溫暖你的身心。

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