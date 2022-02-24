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後疫情時代轉職面向國際！外貿協會國企班「語言＋數位＋商業思維」助攻晉身搶手人才

▲▼外貿協會,ITI,國企班,跨國,商務,數位,語言。（圖／ITI提供）

▲找對方法並透過嚴謹且密集有效率的課程訓練，人人都有機會成為搶手的國際人才。（圖／ITI提供）

生活中心／綜合報導

畢業了依然對工作志向感到迷茫？想成為國際人才但有感於自己競爭力不足、擔心一畢業就失業？工作受到疫情攪局，思考另尋跑道跟上數位時代或出國發展，卻苦無轉職訓練管道？確定深耕產業，希望再增強自身專業技能和語言溝通能力？有這些職涯困擾的人別慌！由經濟部國際貿易局委辦外貿協會國際企業人才培訓中心（ITI）開設的「國際企業經營班」，聘請備受業界肯定的師資並透過精準且實用的課程，以菁英商用外語、國際商務管理、職場社交溝通和數位關鍵技能四大課綱，幫助就讀學員打造出國際人才體質。不僅擁有優秀語言能力足以達成跨國商業溝通目標，還具備商場觀察、產業分析及數位科技等應用能力，讓人能夠快速適應職場環境，在紮實的訓練中更能獲得終生適用的隨機應變能力與抗壓性。

▲▼ 外貿協會培訓中心招生拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

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▲由外貿協會培訓中心開辦的「國企班」招生行之有年，成功培育出數以千計的商貿專業人士。（圖／記者周宸亘攝）

隨著科技不斷創新進步，人們迎來全球化的時代，在疫情影響之下學習新的工作模式，國際企業人才培訓中心主任羅淑芬表示，外貿協會國企班課程內容也與時俱進，最新一期提供接軌世界趨勢、因應疫情與數位崛起的五大組別職場課程，包括數位跨域、經貿實戰、英語組、日語組和越南語組。在十幾人的小班制教學中推行EOP（English Only Policy全英語）沉浸式學習環境，讓學員從一開始的商業書信、線上或實體會議簡報、電話洽談、籌辦模擬展覽到投入職場前的履歷優化、面試技巧、英語企畫書等各方面實作演練；另外由擁有豐富業界經驗的各產業名師進行商務指導，傳授市場定位、數據分析、商務管理談判、數位科技能力運用與企劃書提案等課程，建構學員的商業思維與職場技能。英、美、南非、日本、越南等各國籍外師還會帶領學員熟悉在地風俗文化、建立國際觀，全方位協助學員培養職場即戰力，成為跨國人才。

▲▼ 外貿協會培訓中心招生拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲國際企業人才培訓中心主任羅淑芬表示，建立商業思維、必學職場技能加上小班制全外語學習環境，是「國企班」最大的特色，能讓學員全方位學習，順利銜接職場。（圖／記者周宸亘攝）

主任羅淑芬分享，國企班結業學員平均多益852分、日語N2以上檢定通過率88%、越南語程度可達A2至B1，比起語文測驗檢定單位統計的平均水準要高出許多；透過訓練，學員在使用語言時可自動轉換為母語人士的邏輯思維，提升溝通成效，未來職場中應用更得心應手。也有過不少剛入學的學員，從不敢開口說英文到願意自我挑戰10分鐘演講，最後更在結業典禮上台成為英語致詞生的勵志故事。主任羅淑芬認為在國企班除了學習結合企業經營、國際行銷、商業開發的跨領域能力，同時也能跨區域以堅實的外語力走向世界，最重要的是還能夠突破自我「變成更好、更進步的自己」。

▲▼ 外貿協會培訓中心招生拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼外貿協會,ITI,國企班,跨國,商務,數位,語言。（圖／ITI提供）

▲外貿協會國企班擁有數十位專職外師，熟悉業界並具備豐富教學經驗。（圖／記者周宸亘攝、ITI提供）

外貿協會國企班培訓有成，也因此在業界形成好口碑，許多學員結業後即應徵上跨國企業職缺或外派當地，成功接軌職場需求，以去年110年畢業生為例，有36%的人被派往國外、6成已就業人士以碩士等級續薪，整體外派比例增加6%，年薪91萬元以上比例增加13%，成果斐然。在學員投身求職海之前，國企班還會貼心給予就業輔導並在北中南舉辦人才媒合會，每年平均吸引約800家廠商開出約2,800個工作職缺求才，搶著招募國企班學員。根據外貿協會調查，近7成校友從事國際行銷業務，校友名單更是遍佈各產業，其中包括知名企業如微軟、鴻海、微星、華碩、廣達、大江生醫、詠麗生化、奧美公關、陽明海運、儒鴻實業、宏全國際、寶成國際、永豐餘及南寶樹脂等，就讀國企班認識來自各領域人才，畢業後緊密的校友情感也等於為自己留下多元的人脈管道，職場路上走得更順遂。

▲▼外貿協會,ITI,國企班,跨國,商務,數位,語言。（圖／ITI提供）

▲成為外貿協會國企班學員，不但能從業界講師身上學到最新最實用的商貿技能，求職前還能參加大型企業徵才媒合會，縮短謀職時間。（圖／ITI提供）

不論原先專業為何，只要是想蛻變成長、有志從事行銷業務相關工作的人，給自己一個彎道超車的機會，即日起至3/17報名國企班，為未來的自己超前部署，成為面試邀約接不完的職場超夯人才、畢業即就業的生活指日可待。

【本專題為國際貿易局廣告】

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