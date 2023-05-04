用到「好市多藍莓」！吐司店下架2產品　烘焙業者急澄清原料來源

▲食藥署公布受A肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者黃士原／台北報導

近期Costco的「冷凍綜合莓果」與「冷凍藍莓」被驗出含有A肝病毒，由於市面蛋糕與甜點也會使用到綜合莓果與藍莓，就有烘焙業者澄清公告目前使用「冷凍覆盆莓」不是來自Costco，而有家吐司店使用好市多冷凍藍莓製作的糖煮藍莓吐司、藍莓優格杯則是直接暫停販售一個月。

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▲好市多冷凍莓果退貨，設置會員專屬退貨櫃台 。（圖／記者鄭遠龍攝）

BB SUGAR逼逼堂碳烤甜甜圈在臉書公告冷凍藍莓不是好市多，而是來自於水果盤商，請大家放心食用；馬拿烘焙室則是在臉書上澄清，母親節乳酪塔用的是「冷凍覆盆莓」（非Costco產），中間的果凍是用「荔枝玫瑰覆盆子冷凍果泥」，全部都不是Costco的，請大家不用擔心，目前也沒有任何藍莓相關的商品。

SNOW FACTORY雪坊鮮果優格也怕大家擔心，特地公告旗下產品並無使用好市多莓果，目前採購的莓果都是來自天時國際，該公司已經出具聲明書，並提供國外原廠的A肝病毒檢驗報告，確定都是沒問題的。另外，公告也指出，不管是冰淇淋還是優格飲，全部都是以煮熟過後的果醬製作而成，而A肝病毒經過85度30秒的加熱後就沒有活性了。換句話說，因為是採取熟食製程，而非以生果直接加工，水果都經過加熱煮沸，所以也就不會存在病毒的問題，請大家放心。

台北市可麗餅專買店茶餅舖也發出公告，由於好市多的冷凍藍莓被驗出A型肝炎，為了避免造成顧客食用之疑慮，並確保客人的健康安全，決定將冷凍藍莓更換為新鮮藍莓。

而位於桃園的豪秋吐司則是直接先下架糖煮藍莓吐司/藍莓優格杯，預計暫停販售一個月，店家在臉書上貼文表示，豪秋自煮藍莓醬是使用好市多冷凍藍莓，熬煮超過兩個小時，但腦闆娘不放心就是不放心，所以決定不賣了，小心翼翼地為食安把關。