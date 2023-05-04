以正義與勇氣打敗黑暗勢力　虎尾鎮公所用繪本建立學童品德觀念

▲虎尾鎮公所運用繪本進行教學，透過老師有趣的表演式講說，使小朋友與主角一同進入奇幻的魔法世界，為幼兒園孩童的世界注入廉潔、誠信、勇敢等觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為使品德觀念得以在每個年齡層落實，虎尾鎮公所政風室於今（4）日前往虎尾鎮立幼兒園，運用法務部廉政署出版的繪本《聖術師的覺醒廉潔守護星際巡航》，透過講述繪本故事的方式吸引小朋友目光，傳遞誠信、廉潔等理念，期盼能藉此提升且建立孩童們的品德意識。

虎尾鎮公所政風室有別於以往的傳統教學方式，此次運用繪本進行教學，並透過老師有趣的表演式講說，使小朋友猶如身歷其境般，與主角魚骨頭一同進入奇幻的魔法世界，一齊以正義與勇氣信念，打敗黑暗勢力，也為幼兒園孩童的世界注入廉潔、誠信、勇敢等觀念。

虎尾鎮長丁學忠表示，活動不僅能藉由故事吸引小朋友的注意力，也能藉此提升小朋友的學習意願，將活潑有趣的繪本故事納入幼兒園的教材當中，使小朋友可以從小開始建立廉政的正確價值觀。

未來虎尾鎮公所將持續推廣繪本《聖術師的覺醒廉潔守護星際巡航》，也以適合各年齡層的方式，宣傳廉政的重要性，另虎尾鎮公所預計於5月19日於虎尾鎮立幼兒園舉辦《魔法學院虎尾巡航》廉政品格校園宣導活動，希望可以持續將廉潔、品德的觀念，以跳脫傳統的宣導方式，傳達給所有民眾，提高大家對於品格教育的重視。