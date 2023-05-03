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藝術之美與溫馨　華醫大辦《奶奶的裁縫車》繪本分享、原插畫展

▲中華醫大藝術中心舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，孫逸民校長及作者鄭博真教授和幼兒園小朋友開心分享繪本故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大藝術中心舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，孫逸民校長及作者鄭博真教授和幼兒園小朋友開心分享繪本故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

想一睹繪本裡的插畫真實風采嗎？由中華醫事科技大學幼保系教授鄭博真創作的《奶奶的裁縫車》繪本，邀來合作的插畫家曾思琪以書中繪圖原作，3日起至15日在學校藝術中心共同舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，讓大家體會繪本圖書的藝術內涵。

《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展開幕茶會3日上午10時舉行，校長孫逸民、副校長張耀宗、醫事學院院長楊堉麟、通識教育中心副主任王靖婷、作者鄭博真教授、插畫家曾思琪，一起為活動揭開序幕。展出的首日即吸引不少師生利用課餘到場參觀，從插畫作品和繪本裡的文字交融，感受繪本圖書的魅力。

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《奶奶的裁縫車》繪本由鄭博真教授和新銳插畫家曾思琪共同創作完成，文字內容的構思來自鄭博真教授有感於社會型態的改變，從農業社會演變到資訊科技社會，家庭結構也從大家庭變為小家庭，親情逐漸淡薄、家人關係漸疏遠，讓他懷想起童年時期奶奶踩著裁縫車為家人製衣補衣的身影，以及裁縫車卡達卡達的聲音。期許透過繪本引導孩子，從平凡的日常生活中，發現愛、感受愛、表達愛和傳承愛。

▲中華醫大藝術中心舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，孫逸民校長及作者鄭博真教授和幼兒園小朋友開心分享繪本故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大藝術中心舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，孫逸民校長及作者鄭博真教授和幼兒園小朋友開心分享繪本故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭博真教授表示，《奶奶的裁縫車》繪本敘述奶奶的嫁妝裁縫車，陪伴著奶奶從青春少女到年華老去。奶奶幫自己、爺爺和媽媽做衣服，也幫孫子做被單、尿布和布偶，把對家人滿滿的愛，縫進一針一線裡。歲月在裁縫車卡達卡達的聲響中悄然流逝，直到奶奶眼睛老花、膝蓋退化，甚至生病住院，仍然念念不忘用裁縫車為家人做衣服。

《奶奶的裁縫車》繪本運用摹聲法，以簡潔的文句，透過摹寫奶奶踩著裁縫車發出的卡達聲，描繪奶奶對家人的關愛之情以及家人對奶奶無盡的思念。鄭博真教授於2021年撰文，找來新銳插畫家曾思琪負責繪圖，為呈現書中文字的情節，曾思琪在插圖設計、媒材技法、封面書名設計、前後扉頁設計、裁縫車構圖視角，以細膩的手法結合創意巧思加以呈現，全書總共有19幅插圖。

▲中華醫大藝術中心舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，孫逸民校長及作者鄭博真教授和幼兒園小朋友開心分享繪本故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《奶奶的裁縫車》繪本，由中華醫大幼保系鄭博真教授與新銳插畫家曾思琪共同合作完成。

值得一提的是，《奶奶的裁縫車》繪本完成時，適逢中國首屆紅披風圖畫書大賽徵件活動，帶著台灣優質繪本創作應廣為推廣及大陸兒童有機會閱讀臺灣的原創繪本的期許，嘗試參加該項比賽，評審結果榮獲人氣獎，並由出版社於2023年1月出版，未來期盼可以用更多的語文推廣給更多國家的兒童閱讀。

插畫家曾思琪表示，要畫出好插圖必須對原著的文字內容感同身受，有了感動自然能畫出蘊含情感的插畫，這次《奶奶的裁縫車》繪本的故事內容很溫馨感人，因此在繪圖上也延續這種暖暖的愛來呈現。

孫逸民校長對鄭博真教授近幾年來用心投入繪本創作，迄今已經出版17本繪本給予讚許，認為這是大學老師善盡主社會責任的具體實踐。

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