廉潔教育向下扎根　台東縣府廉政志工隊前進校園

▲台東縣府廉政志工隊前進校園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府廉政志工隊偕同政風處職員日前分別至縣內復興國民小學、國立台東大學附設實驗國民小學，透過活潑生動方式向低年級小學生解說廉潔教育繪本故事，廉政志工媽媽們行前認真討論與彩排廉潔教育故事劇情，期待每次演出都能引起小朋友興趣與共鳴，並加深廉潔誠信觀念。

志工隊前進校園活動選用內容精簡俐落、淺顯易懂之廉潔教育故事繪本，加上志工媽媽使出渾身解數，在班級教室賣力講演逗得學生個個笑得合不攏嘴，與小朋友熱情問答互動的過程中，學生們踴躍發表想法、積極參與有獎徵答，並且認真填寫學習回饋單，童言童語地使用注音文與塗鴉表達從故事中學習到的啟示心得，「不可以騙人」、「不可以說謊」、「做人要誠實」，足見學生們認真聽講並且能充分理解廉潔教育傳達的核心意義，志工媽媽們對於學生們的正面反饋皆備感欣慰與深受鼓舞，也期盼廉潔的信念能陪伴小朋友們一起長大。

政風處表示，廉潔教育注重寓教於樂、亦期待誠信品德向下扎根，此次活動藉由廉潔教育繪本故事深入淺出地演說，引導小朋友在生活中實踐誠實廉潔，更希望能帶動大小朋友有志一同，誠信做事、誠實做人，共創陽光台東、幸福「誠」市。