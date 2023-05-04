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好市多加油站「1服務」超驚喜！　一票人敲碗：沒遇過

▲好市多加油站。（圖／ETtoday資料照）

▲好市多加油站示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到新莊好市多加油站時，有位工作人員主動幫忙檢查胎壓，同時不收任何費用，也沒有進行推銷，讓她備感貼心，希望這項服務能持續下去。對此，不少駕駛也洗版敲碗，直呼「從沒遇到過。」

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，近日她到好市多加油站新莊店加油，期間一位拿著文件夾板的工作人員走向她，表明要替她檢查輪胎胎壓並記錄，同時不會收取任何費用。

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就這樣，她一邊加油一邊看著對方檢查，「本以為他會推銷我到輪胎部消費，但他檢查完畢後僅說，妳的輪胎沒問題，接著又到其他剛來加油的車主旁，繼續他的工作。」

原PO也坦言，「這服務是我多次到好市多加油首次遇到，由於我車上沒有裝設胎壓器，平時也不會一直檢查輪胎胎壓，對我來說真的很棒，希望這項服務可以一直持續下去。」

▲換胎讓高級車更舒適！橫濱推ADVAN dB V552頂級寧靜胎。（圖／記者張慶輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張慶輝攝）

對此，網友們紛紛回應，「覺得這個服務很棒欸」、「許願+1」、「台中怎麼都沒有」、「我去過上百次，沒遇過」、「我之前在好市多的停車場，車胎沒氣有被夾一張輪胎檢查表，感覺蠻不錯的」、「好好喔，中壢都沒有」、「跟汽車免費體檢一樣的意思呀！沒問題放過妳，有問題...來來來大保養」、「我騎機車不理我」。

另外，也有內行建議，「不管有無胎壓偵測器，建議車主最好自備電動打氣機，還有學習胎壓常識，除了延長輪胎壽命與省油，在夏天時能預防意外發生」、「胎壓要在冷胎測量才是最準的，而且平時車主就要有上路前量胎壓的習慣；另外，現在新車多自備了TPMS胎壓監測系統了」。

儘管胎壓偵測器（TPMS）已成為新車標準配備，但舊車除非自行加裝，否則仍得依靠人工量測。測量時，應將壓力計的嘴對準輪胎上的氣閥，並確保兩者緊密接觸，然後按下測量鈕，等待壓力計顯示壓力數值；當然，最好定期檢查輪胎壓力，特別是在長途旅行前和氣溫變化較大的時候，這有助於確保輪胎在最佳工作狀態下，減少磨損和提高燃油效率。

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