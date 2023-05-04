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迎鐵路便當節！台鐵超狂菜色曝光　浮誇小卷讓網呼「便當是本業」

▲▼鐵路便當節將登場，台鐵七堵餐廳推出荷葉糯米雞X基隆小卷雙拼便當。（圖／鐵路便當節臉書）

▲鐵路便當節將登場，台鐵七堵餐廳推出荷葉糯米雞X基隆小卷雙拼便當。（圖／鐵路便當節臉書）

記者李姿慧／台北報導

一年一度鐵路便當節盛會6月9日登場，台鐵5款創新便當也搶先曝光，其中七堵餐務室以端午為主題，推出「荷葉糯米雞X基隆小卷雙拼便當」，台北餐廳推出蒜香小卷便當，浮誇小卷一亮相，讓網友驚呼「果然台鐵本業是便當」。台鐵表示，上列便當將在鐵路便當節6日9日到12日天天銷售。

每年吸引國內外鐵道和知名便當參展，以及大批民眾搶買的鐵路便當節即將登場，台鐵規劃2023第8屆鐵路便當節將自6月9日起到12日為期4天，目前持續邀請國內外知名業者參展中，台鐵為鐵路便當節特別研發創新便當，「鐵路便當節」臉書粉絲團也搶先曝光5款超狂便當。

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其中台鐵車勤部七堵餐務室推出「荷葉糯米雞x基隆小卷雙拼便當」，250元，使用圓糯米，搭配去骨國產雞腿排、基隆小卷雙主菜，配上臘腸、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃等材料，用荷葉包裹炊熟，超大隻小卷成亮點；另也為素食主義者推出「荷葉植物肉排便當」，售價199元，滷植物肉排嫩Q彈，搭配荷葉糯米及素花枝炒彩椒等季節時蔬。

▲▼鐵路便當節將登場，台鐵台北餐廳推出蒜香小卷便當。（圖／鐵路便當節臉書）

▲鐵路便當節將登場，台鐵台北餐廳推出蒜香小卷便當。（圖／鐵路便當節臉書）

台鐵台北鐵路餐廳則推出「蒜香小卷便當」，售價199元，同樣鋪上一大隻小卷外，還搭配咖哩柴魚風味飯、東北角海菜炒蛋、清炒蝦仁、醬煮貢寮九孔，滿滿海味。另還推出「香滷植物肉便當」，售價120元，紫米飯搭配肉桂咖哩素花枝圈及多款時蔬。

高雄鐵路餐廳則推出輸日等級「鰻魚便當」，售價199元，搭配屏東東港在地食材櫻花蝦、枸杞娃娃菜及在地山區特產炒龍鬚菜。

▲▼台鐵高雄餐廳推出輸日等級鰻魚便當。（圖／鐵路便當節臉書）

▲台鐵高雄餐廳推出輸日等級鰻魚便當。（圖／鐵路便當節臉書）

5款創新便當菜色在臉書上搶先亮相，讓網友驚呼：「果然台鐵的本業是便當」、「不愧是本業啊」。

台鐵局受訪時表示，國境開放，今年鐵路便當節預期國外參加業者會較去年多，參與便當數量和業者仍在邀請作業和統計中。此次鐵路便當節由各餐廳自由創意發想創意便當，七堵餐務室考量鐵路便當節接近端午，融入端午節慶概念，加上基隆靠海，以小卷為主菜設計滿滿海味便當。

▲▼鐵路便當節即將登場，台鐵台北餐廳推出香滷植物肉便當，木盒八角便當再度復出。（圖／鐵路便當節臉書）

▲▼風行的植物肉也入菜台鐵創新便當。（圖／鐵路便當節臉書）

▲▼鐵路便當節將至，台鐵七堵餐廳推出荷葉植物肉排便當。（圖／鐵路便當節臉書）

台北餐廳與海漁會合作，推廣環保捕撈，首次用小卷入菜，加入很多創意菜色做出創新海味便當；高雄餐廳則是以輸日等級鰻魚為主菜，提升便當質感，並以木盒八角便當滿載高級菜色。

台鐵指出，近來也相當風行植物肉料理，因此台鐵也研發最新植物肉便當，跳脫傳統，展現創新口味。該5款便當在鐵路便當節期間，每天都會供應銷售。

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