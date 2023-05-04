停賣7個月！台鐵木盒八角便當「滿血回歸」　鐵路便當節再復出

▲鐵路便當節即將登場，台鐵台北餐廳推出香滷植物肉便當，木盒八角便當再度復出。（圖／鐵路便當節臉書）

記者李姿慧／台北報導

走過20個年頭，承載許多民眾回憶的台鐵經典「木盒八角便當」111年11月停賣，讓許多民眾不捨，停賣7個月後，「木盒八角便當」將再度滿血回歸，台鐵鐵路便當節6月9日到12日登場，台鐵也研發2款創意便當，包括鰻魚便當、香滷植物肉便當，售價分別為199元、120元，限定4天開賣。

物價不斷飆漲，台鐵便當凍漲33年，台鐵60元排骨便當自民國79年1月迄今未調漲過，80元和100元排骨便當則是自84年3月迄今凍漲已近28年，其中經典「木盒八角便當」因成本增加，去(111)年11月鐵路便當節結束後就走入歷史，另不少民眾感到不捨，連交通部長王國材也要台鐵重新思考。

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「木盒八角便當」停賣7個月後，台鐵將在今年6月9日鐵路便當節讓「木盒八角便當」再度復出，並推出創新菜色，包括台北餐廳研發的「香滷植物肉便當」，售價120元。主菜以植物蛋白為原料素肉排為主角，以台鐵經典八角木盒裝盛。

▲台鐵高雄餐廳以經典木盒八角便當裝載輸日等級鰻魚。（圖／鐵路便當節臉書）

另一款則是高雄鐵路餐廳的「鰻魚便當」，售價199元，使用台鐵經典八角木盒滿載輸日等級的鰻魚。該2款木盒八角便當將在鐵路便當節6月9日到12日天天開賣，限定4天。

至於未來「木盒八角便當」是否會常態銷售，台鐵局表示，未來將會看市場反應，作為未來便當設計參考。