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沒攜車袋！自行車「包塑膠袋」放行搭自強號　台鐵：已要求改正

▲▼民眾須將自行車完整包裝至攜車袋內才能搭無車架自強號，卻有旅客用塑膠袋包一包也過關。（圖／讀者提供）

▲民眾須將自行車完整包裝至攜車袋內才能搭無車架自強號，卻有旅客用塑膠袋包一包也過關。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

近年自行車活動盛行，台鐵推出「人車同行」兩鐵列車，旅客搭乘指定車次可整車牽上列車，若非指定車次，則需要將自行車摺疊或拆解至攜車袋中，不過有民眾發現自強號上，有旅客用塑膠袋隨便將自行車包一包，車站竟也放行，質疑管理兩套標準，對此，台鐵表示，已要求車站勿放行未符攜車袋規定旅客。

近年來環保意識抬頭、自行車休閒活動盛行，台鐵提供民眾攜帶自行車乘車服務，但基於安全與動線考量，未開放所有車站與車種搭乘，僅有指定車站和車次、車廂設有駐車架對號列車，以及區間車可將自行車整車攜帶上車；非開放指定車站和列車，則需要將自行車摺疊或拆解放置於攜車袋中，當成隨身行李，即可搭乘所有列車。

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不過有讀者爆料，根據規定，自行車上自強號要包裝，要放入專用和堅固的攜車袋中，但卻有旅客隨便用塑膠袋包一包，新城站就放行，令他傻眼，質疑台鐵管理鬆散、兩套標準。

▲▼民眾須將自行車完整包裝至攜車袋內才能搭無車架自強號，卻有旅客用塑膠袋包一包也過關。（圖／讀者提供）

▲民眾須將自行車完整包裝至攜車袋內才能搭無車架自強號，卻有旅客用塑膠袋包一包也過關。（圖／讀者提供）

對此，台鐵局表示，經查證，4月17日當天，有兩名攜帶自行車未符台鐵局攜車袋規定之旅客欲搭乘191次自強號至中壢站，經新城站剪票口同仁攔下，並向旅客說明攜帶自行車之規定，因已接近開車時間，且旅客一再承諾上車後會拆解並包裝至符合規定；新城站考量至中壢的列車不多，遂於放行，並囑咐上車後要拆解包裝。

台鐵表示，放行實為旅客處境考量，並非管理兩套標準；已責成新城站携帶自行車未符攜車袋規定之旅客請勿放行。

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