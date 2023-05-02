超商最新「2款爆餡甜點」！滿滿奶油乳酪＋杏桃醬　還有一口果凍

▲7-11與PABLO聯名推出2款爆餡甜點。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

5/6即將迎接立夏，而隨著天氣變熱，味覺喜好也會改變，為了讓大家能在初夏享受甜蜜滋味，就有超商將在5/3起開賣全新2款爆餡甜點，這次與日本知名甜點專門店合作，使用超濃奶油乳酪搭配清爽杏桃醬製成內餡，每口都超幸福；同步還有新品「一口果凍」，共有甘王草莓、麝香葡萄2款風味，冰過後更好吃。

7-11與PABLO聯名推出2款甜點新品，首先是「杏桃乳酪雙餡半月燒」，外層是鬆軟鬆餅，內餡以奶油乳酪搭配杏桃醬，一口咬下是雙醬口感超療癒；另一款為「杏桃乳酪雙餡泡芙」，咬下柔軟薄皮泡芙就能吃到滿滿的奶油乳酪與清爽杏桃醬，口感風味有層次。

▲每口都能吃到奶油乳酪搭配杏桃醬雙醬口感。



▲「北辰一口果凍」冰涼後風味更佳。



另外還有新品「北辰一口果凍」，共有甘王草莓、麝香葡萄風味，前者酸度低且甜味十足，後者一入口散發麝香葡萄獨特的果香與甘甜滋味，冰過後風味更佳，超適合炎熱的夏天吃。

▲統一布丁泡芙重磅回歸。（圖／beard papa’s提供，下同）

「beard papa’s X 統一布丁」的「布丁泡芙」回來了，把從小吃到大的經典統一布丁結合卡士達餡，塞進酥軟泡芙當中，大口咬下口感滑嫩又帶有焦糖香，超級滿足，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini等餅皮開放任意搭配。

▲這次還有全新塩焦糖耶克泡芙可以搭配布丁餡。

這次更加碼推出全新「塩焦糖耶克泡芙」，是使用招牌日式泡芙淋上帶有焦糖香的牛奶巧克力，接著灑上海塩焦糖丁，無論搭配人氣香草餡或5月限定布丁餡，通通沒問題，即日起限時1個月上市或售完為止。