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社會 社會焦點 保障人權

阿北喝茫一路蛇行「踢倒自己機車」栽贓無辜學生　警壓制開單

記者林悅／台南報導

有網友PO影片指控，台南官田一名70歲洪姓男子疑喝茫騎車蛇行，並與學生發生行車糾紛後，攔下學生的車，先是推倒自己機車、甩丟安全帽，還涉嫌踢倒學生的車，且反咬是學生弄倒他的車，台南市警麻豆分局據報迅速派員到場查處，洪男拒酒測被員警壓制，依法開單。

▲70歲洪姓男子疑喝茫騎車蛇行，並與學生發生行車糾紛，市警麻豆分局據報迅速派員到場查處，洪男拒酒測被員警壓制，依法開單舉發。（圖／民眾提供，下同）

▲70歲洪姓男子疑喝茫騎車蛇行，並與學生發生行車糾紛，市警麻豆分局據報迅速派員到場查處，洪男拒酒測被員警壓制，依法開單舉發。（圖／民眾提供，下同）

▲70歲洪姓男子疑喝茫騎車蛇行，並與學生發生行車糾紛，市警麻豆分局據報迅速派員到場查處，洪男拒酒測被員警壓制，依法開單舉發。（圖／民眾提供，下同）

網友指出，自己是學生，5月3日下午1時多，騎車行經台南官田318鄉道，遠遠在前方看到一個阿伯騎車蛇行，這位阿伯除在路口闖紅燈、蛇行，甚至差點撞到他的機車，他按喇叭提醒對方，阿伯居然就把他的朋友攔下來，接著自導自演，推倒自己所騎電動車，甩丟安全帽，一口反咬學生弄倒他的車，還用腳踢倒學生的車。

網友指出，自己報案後，麻豆分局警方迅速到場，阿伯還一直拒絕酒測而遭警方壓制帶回，雖然他與朋友沒有受傷，只有機車後扶手刮傷，但光天化日下，遭遇這種事，特別將影片分享出來，提醒大家騎車多小心。

麻豆分局交通組組長曾靜欽指出，5月3日下午1時許在官田區南318線路段，確實發生一起行車糾紛，麻豆警分局員警獲報後到場，發現其中一名駕駛渾身酒氣，與其他民眾發生言語口角。

▲70歲洪姓男子疑喝茫騎車蛇行，並與學生發生行車糾紛，市警麻豆分局據報迅速派員到場查處，洪男拒酒測被員警壓制，依法開單舉發。（圖／民眾提供，下同）

警方調查，該名70歲洪姓男子駕駛微型電動二輪車，左右搖晃行駛於南318線路段，黃姓男子等3人騎乘機車行經見狀，與其發生爭執，即報警處理。經麻豆警分局員警到場處理，發現洪男有有酒容酒味且情緒激動，當場推倒黃男之機車，並拒絕酒測，警方當場將該洪男上銬保護管束，帶返所依拒絕酒測違反道路交通處罰條例第73條3項製單舉發，罰4800元，並將洪男所騎乘微型電動二輪車移置保管。

麻豆警分局呼籲民眾行駛道路如遇行車糾紛，請立即撥打110報案，通知警方到場處理，另切勿酒後駕車，以免造成遺憾。

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