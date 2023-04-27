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他路邊撿到「小時候回憶」　釣出一票人點頭：一撿就是一大包

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在路邊撿到「小時候的回憶」，開心分享到網路上，意外掀起熱議。有內行網友指出，這是桃花心木種子，俗稱飄飄葉、螺旋槳、竹蜻蜓或小飛機，通常一撿就是一大包，然後再跑到高處丟下來或是使勁往上丟，種子就會旋轉飛下來，畫面非常美麗。

他路邊撿到「小時候回憶」　釣出一票人點頭：一撿就是一大包（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO撿到桃花心木種子，意外勾起眾人的童年回憶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見他手上拿著一片咖啡色的植物，並留言表示「小時候的回憶」。文章公開之後，很快就有眼尖網友認出，這是桃花心木種子，「我兒子超愛玩」、「往上丟它會旋轉飛下來」、「桃花心木，小學時戶外教學的功課之一」、「好玩，撿一堆然後跑到樓上丟下去」、「童年啊」、「好懷念這個免費小玩具」。

不過，也有部分網友表示，自己小時候並沒有玩過桃花心木的種子，「我真的不知道這是什麼」、「我兒子撿了一大包回來玩，我還問他這是什麼」、「我都快40歲了，看了留言才知道，也沒玩過」。

還有網友指出，桃花心木種子雖然好玩，但一到落葉期就讓人很頭痛，而且如果被果實砸到頭，有可能會受傷。實際查詢新聞報導發現，過去確實曾有騎士被掉落的桃花心木果實砸傷，還有騎士因為落葉太厚，不小心打滑「犁田」。

根據農委會網站介紹，桃花心木喜高溫、耐旱，樹幹是優良的家具用材，初春落葉後會迅速換成新葉，果實為長卵形，一般會懸掛於枝頭，不用過於擔心果實會經常掉落砸傷人，等到果實裂開後，具有長翅的種子會乘風飛向適合生長的區域，如果沒有風或風太弱，則會旋轉緩緩飄落於地面。

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