「侯郭配」能贏賴清德？　李艷秋：向選民展現下架綠營最大決心

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統提名人選懸而未決，外界也出現希望新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘組合參選的聲音。對此，媒體人李艷秋4日就在臉書分析侯友宜與郭台銘的優缺點，認為兩人相加勉強能贏過民進黨候選人賴清德，也能向選民展現他們不計權位，下架民進黨的最大決心。

李艷秋指出，郭台銘日前記者會的背板，11個字錯2個，竟然可以高懸在郭台銘身後幾個小時，她大嘆，郭台銘幕僚群的素質和嚴謹度，真的很奇葩。她再提到，郭台銘的臉書每隔三兩篇，就有一篇更正，不是媒體曲解他的意思，就是他沒有講完整，臉書發文再把話說清楚。

李艷秋表示，自己突然明白先前郭台銘的記者會，為什麼要求記者手寫問題，主持人唸的時候還因為過度修辭，導致記者抗議扭曲原意，原來是郭台銘的幕僚也知道，郭台銘的隨口而出、陳述能力不足以及政策不夠成熟，會因為不斷說錯，形塑出不斷補破網的形象。但她認為，或許因為郭台銘並非政治人，選民比較寬容，也有較多的期待，所以郭台銘的民調仍維持一定的高度。

至於侯友宜的部分，李艷秋形容，侯友宜則像一部錄音機，反反覆覆就說那幾句話，雲裡來霧裡去，看似四平八穩不出錯，但一股陳舊的國民黨味揮之不去。她指出，明明侯友宜比郭台銘年輕得多，行政歷練也豐富得多，甚至連江湖氣魄也不會比郭台銘少，但是郭台銘敢喊出「解密高端採購」、「過兆防疫預算用在哪」、「發展核融合不缺電」，她大嘆，侯友宜如果繼續呢喃「侯侯作代誌」，真的讓人笑不出來。

「這兩個人，過與不及」，李艷秋表示，最近的民調現象顯示，郭和侯已在伯仲間，侯友宜受困在沒有被徵召的尷尬中，郭台銘卻可以天天跑夜市，到處辦座談，雖然丟出的議題好壞參半，不過賺到媒體熱度和討論度。她直言，郭台銘也是幾位可能的參選人中最敢說、最勤跑的人，這樣不對等的情況，國民黨必須立即處理，讓郭侯二人都有同等的機會表現。

李艷秋分析，目前賴清德的民調支持度穩穩地在35至40%，在民眾黨主席柯文哲參選的效應下，郭侯二人相加，勉強贏過賴清德，她坦言，「其實國民黨沒什麼選擇，他們二人必須整合後正副相配，向選民展現他們不計權位，下架民進黨的最大決心。」