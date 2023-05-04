兒虐惡師荒唐行徑曝！稱學童「奴隸」丟離島區　牽繩當小狗上廁所

▲不只罵國小生奴隸，霸凌師遭起底曾「把童當狗塑膠繩套腰」遭開罰。（資料圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市一名陳姓小學導師2022年遭家長集體投訴，稱學生是「奴隸」、強迫餵食，安排學生坐在「離島區」，事後又被挖出13年前曾把學生當狗，牽繩帶學生去上廁所。校方3日召開教評會結果出爐，處以該教師「解聘，1年不得聘任」的處分。

陳姓教師2008年就遭家長投訴，曾因班上一名男同學上課走動，就用塑膠繩綁在學生腰部，另一端綁在桌腳，以此限制學生行動，該名學生要離開座位時，則由同學牽著繩子就近看管，甚至還拉繩子牽學生去上廁所，當時遭台中縣社會處依違反《兒童及少年福利法》的「身心虐待」開罰6萬元並公告姓名。

事隔十多年後，陳姓教師2022年再遭家長們集體投訴，竟稱呼學生們為童工，表現好者會獲得薪水、年終獎金（餅乾、糖果），沒有獲得薪水者就稱為「奴隸」，還會將「奴隸們」叫上台，拍照傳給家長，公開宣稱「沒有薪水的小童工在班上就等同老師的奴隸」。

▲上課稱小二生「奴隸」、「逼剪髮」，兒虐惡師暴怒狂吼童回家哭訴不想上學。（圖／記者游瓊華翻攝）

除此之外，陳姓教師在未經家長同意的情況下，二度將學生帶去剪髮，甚至錄影嘲諷學生「乾脆理光頭好了」；針對表現不好的學生，陳姓教師設立「離島座位區」隔離，有時還會情緒失控，暴怒狂吼學生。

人本基金會指出，陳姓教師根本就是兒虐慣犯，2008年那起案子，在當年就是教師管教學生觸法被罰的首例。2022年經家長集體投訴後，陳姓教師再被依照兒少法開罰16萬元。

台中市教育局指出，陳名教師違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定遭社政裁罰案，教育局於今年4月25日即函請學校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第12條規定，提報教評會審議。校方3日召開教評會審議結果，處以該教師「解聘，1年不得聘任」之處分。