英王加冕典禮周六登場　鐵粉提前沿路紮營卡位

▲英國將於6日舉行國王查爾斯三世加冕典禮。（圖／路透，下同）

中央社倫敦2日綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮即將於6日舉行，王室超級粉絲們鐵了心於接下來幾天沿著倫敦林蔭大道（The Mall）紮營，確保自己搶到前排位置。

法新社報導，林蔭大道是一條通往白金漢宮（Buckingham Palace）的馬路，史考特（Marie Scott）是最早在這裡「卡位」的民眾之一。她說：「這是歷史的一刻。我們很幸運能經歷一場加冕典禮。」

52歲的史考特從2011年威廉王子（Prince William）與凱特（Kate）的「威凱」世紀大婚起就開始參加王室活動，她說，現場觀禮和在家看電視感受大不同。

她幫著一個稍後才會加入卡位陣營的朋友架設帳篷時，告訴法新社說，現場觀禮時「你可以自己的雙眼看著他們，並完整感受身旁的氣氛」。

另外，63歲的佛斯特（Carol Foster）則早在上個月27日就已經開始搶位，她說：「我們希望搶到好位置，到時候人應該會很多。這是千載難逢的大事。」

這場繼1953年之後的首場加冕典禮，同時吸引了海外民眾的關注，80歲、有著英國血統的美國民眾摩爾（Thomas Moore）就是一例，他即將偕妻從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）附近的住家前往英國看熱鬧。他說：「這是非常特殊的場合，這會留在你血液之中。」

同樣來自美國的沃納（Donna Werner）則是英國王室慶典的「常客」，30多年來她為了王室婚、登基周年紀念等活動跑了英國好幾趟。

路透社報導，如今，她對即將目睹人生第一場加冕典禮感到雀躍不已。

她從旅館出發前往白金漢宮，打算占個前排的位置好在6日一睹查爾斯風采，她激動地說：「這是一生難得一次的經驗。」

「這種排場沒人能跟英國人比。」71歲、從康乃狄克州遠道而來的她說：「美國就沒有任何像這樣的事。」

她的第一場英國王室活動是安德魯王子（Prince Andrew）與莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）1986年的婚禮，從此種下「癮頭」。如今她高興地說：「我真開心自己能在這裡，成為歷史的一部分，畢竟過去70年來沒有舉行過任何加冕典禮。」