陸發報告控美中情局「網攻別國」　聲稱捕獲大批「木馬程式」

▲陸控中情局網攻別國，並聲稱捕獲大批木馬程式等網路武器。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家計算機病毒應急處理中心與360公司4日聯合發表一份調查報告，指控美國中情局（CIA）網路攻擊別的國家。報告中也聲稱，調查組捕獲了一大批與中情局緊密關聯的木馬程式、攻擊平台樣本等網路武器，「美國式的網路霸權可見一斑，『駭客帝國』實至名歸。」

報告中提到，大陸網路安全公司360公司2020年獨立發現一個從未被外界曝光的網路攻擊組織，該組織使用與美國中央情報局相關聯的網路武器工具，針對中國和其他國家受害目標實施網路攻擊，攻擊活動最早可以追溯到2011年，相關攻擊一直延續至今。

報告中指出，被攻擊目標涉及各國重要訊息基礎設施、航空航天、科研機構、石油石化、大型互聯網公司以及政府機構等諸多方面。

報告中提到，由國家計算機病毒應急處理中心和360公司聯合成立的調查組發現在規模龐大的全球性網路攻擊行動中，美國中央情報局大量使用「零日」漏洞（zero-day vulnerability），其中包括一大批至今未被公開披露的後門和漏洞，在世界各地建立「殭屍」網路（Botnet）和攻擊跳板網路，針對網路伺服器、網路終端、交換機和路由器，以及數量眾多的工業控制設備分階段實施攻擊入侵行動。

報告中指出，在針對中國境內多起典型網路攻擊事件的調查過程中，聯合調查組從受害單位訊息網路中捕獲並成功提取了一大批與美國中央情報局緊密關聯的木馬程式、功能插件和攻擊平台樣本。

報告中強調，「這些相關網路武器都進行了極其嚴格的規範化、流程化和專業化的軟體工程管理，而目前只有美國中央情報局嚴格遵守這些標準和規範開發網路攻擊武器。」

報告中還提到，通過實證分析，聯合調查組發現美國中央情報局的網路武器使用了極其嚴格的間諜技術規範，各種攻擊手法前後呼應、環環相扣，現已覆蓋全球幾乎所有互聯網和物聯網資產，可以隨時隨地控制別國網路，盜取別國重要、敏感數據，而這無疑需要大量的財力、技術和人力資源支撐，「美國式的網路霸權可見一斑，『駭客帝國』實至名歸。」