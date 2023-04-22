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美中情局版MeToo！內部涉「掩蓋多名女職員被性侵」　眾院調查中

▲駭客計畫外洩 CIA遭各界痛批（圖／路透社）

▲美國眾議院情報委員會正調查中央情報局（CIA）疑涉阻撓內部舉報職場性侵、性騷。（圖／路透社）

文／中央社

美國眾議院情報委員會正調查中央情報局（CIA）疑涉阻撓內部舉報職場性侵、性騷，數十名女職員遭男同事伸狼爪的案子均未獲妥善處理，宛如中情局版Me Too。

政治新聞網Politico披露，今年1月以來已有至少3名中情局女性職員洽詢眾院情報委員會，稱中情局打壓女職員投訴妨害性自主。為第一位投訴人接洽眾院情報委員會的律師卡洛爾（Kevin Carroll）說，中情局也阻撓被害人向司法單位舉報。

據4名知情人士透露，眾院情報委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員特納（Mike Turner）與委員會的民主黨龍頭海姆斯（Jim Himes）接獲投訴後，上週致函中情局長伯恩斯（Bill Burns）要求協助委員會調查。

卡洛爾稱當事人告訴他，過去10年中情局內有多達54名女性職員聲稱遭同事性侵、騷擾，所有案件均未獲妥善處理。他直言「這是中情局版的Me Too」。

眾院情報委員會今年1月接獲一名中情局女職員舉報後展開調查。按卡洛爾的說法和一份被害人向地方執法單位的報案內容，女子稱遭男同事肢體施暴和多次強吻，但中情局都沒懲處加害人。她向局內好幾位長官反映，全都石沉大海。

女子還說局內安全辦公室人員告訴她，若向外部執法機構報案，他們就不再保護她免遭對方攻擊，還說繼續張揚此事飯碗恐不保。

卡洛爾說中情局威脅向國會尋求協助的女性，稱若揭發這些事會有嚴重後果。他指出日前第2位向眾院情報委員會投訴的女子聲稱遭局內同事性侵，中情局也沒給加害人適當處分；第3位女子揭露被同事性侵後，對方同樣沒事。

▲▼美國中情局長伯恩斯（Bill Burns）。（圖／路透）

▲美國中情局長伯恩斯（Bill Burns）。（圖／路透）

中情局否認打壓受害女職員向國會舉報。局內一名高層官員說：「外傳想找眾院情報委員會投訴者受到威脅的說法不實。局內從未威脅或阻攔任何人。」

律師柏恩茲（Kevin Byrnes）協助第一位投訴人另向公平就業委員會（EEO）討公道，也身兼其他幾位同樣聲稱遇職場性侵中情局女職員的委任律師。

但柏恩茲表示，中情局安全部門與公平就業委員會都不鼓勵受害者提告，稱這麼做對她們沒好處且恐引發機密外洩。

Politico指出，過去15年中情局就不時傳出局內性侵情事。2009年有2名女子說她們遭時任中情局阿爾及利亞站站長華倫（Andrew Warren）下藥迷姦。

調查人員當時在華倫的住處搜出10多卷他與女性發生關係的錄影帶，當中可看出有些女子呈半昏迷狀態。華倫後來認罪並被判刑5年。

2年前當時的中情局官員芮孟（Brian Jeffrey Raymond）也對好幾項聯邦控訴認罪，包含性侵。他被控在14年間，下藥與性侵數十名透過約會app認識的女性。

芮孟是在派駐美國駐墨西哥大使館期間在墨西哥市被捕；當時墨西哥執法人員聽到一名赤身裸體的女子從他住處陽台尖叫。

2021年底美媒BuzzFeed也曾報導中情局握有正職與約聘者至少10人涉性犯罪的證據，被害人不乏幼童，但儘管不少案子被提交到執法機構，最後僅1人被起訴犯罪。

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