快訊／連千毅來了！法院剛說要通緝　他秒報到

▲連千毅到高雄地院報到。（圖／翻攝自連千毅臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

號稱直播天王的連千毅因涉及網友在網路或臉書上有不利他或公司的貼文或留言時，就會指揮手下恐嚇對方，要求公開道歉或刪文，遭依恐嚇罪嫌起訴，高雄地院今（3）日下午宣判，但由於審理期間連千毅都沒有出庭，拘提2次未到，法院才說將發佈通緝，沒想到連千毅在下午4時許就現身高雄地院報到，免除遭通緝的窘境。

連千毅風光時曾拍賣遊艇、直昇機等天價商品，但在2019年引爆直播主之亂後，被羈押311天，後來儘管轉趨低調，但仍爭議不斷，甚至多起官司纏身，其中，他涉及組織犯罪和槍砲的案件一、二審都被判刑7年，目前仍在上訴中。

連千毅涉及的官司中，除了槍砲和組織犯罪的案件一、二審都遭判7年有期徒刑外，2019年間，連千毅也因不滿網友批評他，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使網友在臉書向連千毅道歉，雄檢去年初依恐嚇罪將他起訴。

此案在今日下午宣判，由於連千毅在審理期間都沒有到案，法官也2度發出拘票沒有拘提到案，法院將發佈通緝。

沒想到消息曝光後，連千毅在下午4時許就在律師陪同下到高雄地院報到，他並在臉書打卡，宣稱因為不知道開庭時間所以才沒開庭，法院也將依法安排後續的庭審程序。