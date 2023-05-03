　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連千毅（中）官司纏身。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

號稱直播天王的連千毅在風光時曾拍賣遊艇、直昇機等天價商品，但在2019年引爆直播主之亂後，被羈押311天，後來儘管轉趨低調，但仍爭議不斷，甚至多起官司纏身，其中，連千毅去年在網友貼文不利於他或公司時，指揮手下恐嚇對方，要求公開道歉或刪文，遭依恐嚇罪嫌起訴，高雄地院今（3）日下午宣判，但由於審理期間連千毅一直沒有出庭，法官兩度發出拘票也沒有逮到他，法院將對他發布通緝。

▲▼連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲連千毅拍賣的商品曾引發爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會，早年性格強烈，曾犯下恐嚇討債、妨害公務、暴力討債、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，後來他進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。

但2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但讓他被羈押311天，期間整個事業幾近停擺，聲勢也不若以往。

▲▼連千毅（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

▲連千毅將遭法院發佈通緝。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅涉及的官司中，除了槍砲和組織犯罪的案件，一、二審都遭判7年有期徒刑外，2019年間，連千毅也因不滿網友批評他，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使網友在臉書向連千毅道歉，雄檢去年初依恐嚇罪將他起訴。

此案今(3)日下午宣判，但最後僅將連千毅的2名蘇姓、黃姓手下，分別判處拘役20、15天，連千毅和另一名陳姓手下涉案部分則未宣判。據了解，由於連和陳在審理期間都沒有到案，法官也2度發出拘票沒有拘提到案，法院將發佈通緝，等他到案後再另行宣判。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
震撼！　金曲歌王認了離婚
17歲屁孩借開喜美出事了！　2女騎士撞噴躺地
退出港湖立委初選　游淑慧曝與侯友宜談話內容
快訊／當詐團內鬼？　北市警所長遭搜索
快訊／連千毅慘了！　法院將發布通緝
永和阿姨尖峰「騎YouBike鬼切」　騎士慘被擊落
快訊／侯友宜出手協調！　藍營派她戰港湖立委
黃子佼「6位數稿費」全捐了！　首露面再槓《天下》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

騎士烈日當空自撞摔落路邊　熱心女子在旁撐傘擋陽光協助搬運

女大生「夢到被鬼摸」嚇壞！男同學舉手認了：我做的　代價出爐

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

17歲屁孩出事影片曝！借車開上路闖紅燈　2女騎士遭撞噴躺地

屏東三地門騎士飛落10米「躺40度斜坡」　警消合力繩索救援

聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

「大牛比較懶」當範例　男師教波特王撩妹金句記過！提告神反轉

快訊／與詐團有密切通聯！北市警派出所長涉提供資料遭搜索

騎士烈日當空自撞摔落路邊　熱心女子在旁撐傘擋陽光協助搬運

女大生「夢到被鬼摸」嚇壞！男同學舉手認了：我做的　代價出爐

快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒：拿他祭旗！法院首開庭

17歲屁孩出事影片曝！借車開上路闖紅燈　2女騎士遭撞噴躺地

屏東三地門騎士飛落10米「躺40度斜坡」　警消合力繩索救援

聯華大火9死！二寶媽搶救9天仍不治　彰醫沉痛：盡了最大努力

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

阿伯別怕！嘉義翁迷途50公里到雲林　熱心鄉民報警助平安返家

康康遭詐騙500萬「錢拿不回來」！　兇手落網了...Selina前夫出手相助

漁業署提高石斑魚抽驗量能20%　全台1048養殖戶用藥安全合格

1年5000人偷拍被捕！日本「反偷窺法」擬6月上路　違者最重關3年

初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」　終於鬆口：怕被說是失敗者

抱著女嬰墜樓亡！他「持刀殺妻」血染頂樓輕生　法院嚴懲輕生未遂者

換護照人潮多綠稱「封路搭帳篷」　葉元之轟「草包」：心裡只有選舉

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

即／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警查出真相了

連千毅恐嚇網友不出庭　將遭通緝

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

名醫「紅燈過馬路」遭撞亡　騎士過失致死起訴

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

開246萬英系休旅　30歲女撞死騎士

陳水扁保外就醫狂踩底限　法界怒轟：乾脆特赦

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

更多熱門

相關新聞

毒梟見警「上膛險爆槍戰」　屋內還藏女人

毒梟見警「上膛險爆槍戰」　屋內還藏女人

不想蹲苦牢！北市士林警分局接獲情資，鎖定1名謝姓槍砲通緝犯，兵分多路前往龜山區，趁謝嫌買完日常用品準備長期抗戰時上前圍捕，謝嫌一度拔槍想射警，經警強勢壓制後隨即在其租屋處查獲謝的毒蟲女友，並在屋內發現1把改造槍、海洛因，全案依槍砲等罪移送台北地檢署偵辦。

網友哭求救奶奶　實況主險被騙2萬

網友哭求救奶奶　實況主險被騙2萬

街上巧遇網友！男急相認「1句話」害她陰影重

街上巧遇網友！男急相認「1句話」害她陰影重

大牙遭網友恐嚇「吃慶記」　今按鈴提告

大牙遭網友恐嚇「吃慶記」　今按鈴提告

惡男性侵毆打2女友　判刑4年

惡男性侵毆打2女友　判刑4年

關鍵字：

連千毅恐嚇網友沒出庭法院發佈通緝

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面