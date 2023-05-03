快訊／連千毅慘了！恐嚇網友挨告拒絕出庭　法院將發布通緝

▲連千毅（中）官司纏身。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

號稱直播天王的連千毅在風光時曾拍賣遊艇、直昇機等天價商品，但在2019年引爆直播主之亂後，被羈押311天，後來儘管轉趨低調，但仍爭議不斷，甚至多起官司纏身，其中，連千毅去年在網友貼文不利於他或公司時，指揮手下恐嚇對方，要求公開道歉或刪文，遭依恐嚇罪嫌起訴，高雄地院今（3）日下午宣判，但由於審理期間連千毅一直沒有出庭，法官兩度發出拘票也沒有逮到他，法院將對他發布通緝。

▲連千毅拍賣的商品曾引發爭議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會，早年性格強烈，曾犯下恐嚇討債、妨害公務、暴力討債、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，後來他進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。

但2019年連因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲、雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，不但讓他被羈押311天，期間整個事業幾近停擺，聲勢也不若以往。

▲連千毅將遭法院發佈通緝。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

連千毅涉及的官司中，除了槍砲和組織犯罪的案件，一、二審都遭判7年有期徒刑外，2019年間，連千毅也因不滿網友批評他，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使網友在臉書向連千毅道歉，雄檢去年初依恐嚇罪將他起訴。

此案今(3)日下午宣判，但最後僅將連千毅的2名蘇姓、黃姓手下，分別判處拘役20、15天，連千毅和另一名陳姓手下涉案部分則未宣判。據了解，由於連和陳在審理期間都沒有到案，法官也2度發出拘票沒有拘提到案，法院將發佈通緝，等他到案後再另行宣判。